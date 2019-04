Presentan A LAS candidatas a reina de NCG

Nuevo Casas Grandes.- Llevan a cabo la presentación de candidatas a Reina de Nuevo Casas Grandes, en donde participan 7 jóvenes universitarias, las cuales buscarán representar a éste municipio.

El presídium estuvo conformado por Jacqueline Palma, patrocinadora, representando a COEE, Paola Sandoval Vargas, Diana Retano Directora de Educación y Cultura, la Directora del Dif municipal Soraya Jaramillo, Secretario de ayuntamiento Javier Mendoza y Víctor Quiñónez representando al presidente municipal.

Así mismo estuvieron presentes familiares de las participantes y medios de comunicación.

Las candidatas para este certamen por la corona de la Reina de Nuevo Casas Grandes son;

Dariana Magallanes Terrazas de 19 años de edad estudia Derecho en la Universidad Cultural, “quiero ser reina para ser un ejemplo para las jóvenes de Nuevo Casas Grandes”.

Melissa Alejandra Martínez Quintana de 20 años, estudiante en la Universidad Tecnológica de Paquimé, en Desarrollo de Negocios, “Quiero representarlo porque me gusta ayudar al prójimo y fomentar los valores”.

Jacqueline Saldivar Gámez de la Universidad Tecnológica de Paquimé en Agricultura Sustentable, “quiero ser Reina para seguir inculcando valores más el respeto y dar seguridad a las mujeres porque todas somos hermosas”.

Paola Estrada de 21 años, estudiante de Enfermería en la UACJ, “Sería un orgullo representar esta región que se distingue por su riqueza cultural”.

Elibeth Angelina Alonso Arzate de 18 años, estudiante de la Normal Superior, “Es un honor estar aquí, deseo representar la diversidad cultural y lo linda que es nuestra tierra, como promotora de la mujer me siento feliz”.

Karol Cristina Núñez Ávila de 20 años, estudiante de Gestión Empresarial en el ITSNCG, “Me gustaría representar a mi Municipio por su cultura y tradición”.

Alejandra Trejo de 21 años de edad, estudiante de Licenciatura en Derecho en la Universidad Regional del Norte, “Me gustaría representar al municipio no sólo con físicamente sino con inteligencia”.

Diana Retano, directora de Educación dio unas palabras de bienvenida, “esta presentación este evento tiene el objetivo de elegir una representante digna no sólo por su físico sino con talento cultural”.

De igual modo, dio a conocer las categorías que se elegirán en este certamen son; la Reina de Nuevo Casas Grandes 2019, Princesa de Nuevo Casas Grandes, Chica Social 2019, Chica Fotogénica 2019, Chica Simpatía 2019, Chica Cultural 2019, y el día de la coronación será el día 28 de abril del presente año.

Para concluir el evento, se dieron a conocer los patrocinadores quienes estarán a apoyando a cada una de las candidatas y a éste evento, luego se tuvo una degustación de bocadillos.