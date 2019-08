Preocupación e incredulidad por votación priista

Nuevo Casas Grandes.- Ante la supuesta cifra de más de 6 mil militantes que ejercieron su voto para la elección de dirigente nacional del PRI, sólo en Nuevo Casas Grandes, varios militantes del Partido Acción Nacional y otros partidos políticos de la localidad no han podido evitar el manifestar su escepticismo y hasta sorpresa y preocupación, debido a que con ese número de votos cualquier partido político podría ganar de manera “históricamente avasalladora” una elección local.

Eso, sin contar con que el supuesto padrón del Partido Revolucionario Institucional en de más de 9 mil afiliados, según cifras dadas a conocer por los dirgentes del tricolor.

Luego de que se llevará a cabo la votación interna del Partido Revolucionario Institucional para la elección del dirigente nacional de este partido, la cifra que arrojó más de 6 mil militantes priistas ha provocado sorpresa e inquietud entre algunos del Partido Acción Nacional y de otros partidos políticos de en este municipio.

La cifra manejada de manera oficial es de 6 mil 842 simpatizantes del PRI que el pasado domingo 11 de agosto de este 2019, acudieron a realizar su voto para la elegir al presidente del Comité Nacional del PRI, en las 7 casillas que fueron instaladas en distintos puntos seccionales de la localidad.

Este número de militantes preocuparon no sólo a los del PAN, sino también a personas de otros partidos políticos, debido a que la cifra dada a conocer por el dirigente local del PRI, Yuriel Armando González Lara, y por Alfredo Ontiveros Hinojos, en su carácter de enlace distrital de la comisión de procesos internos del partido en Nuevo Casas Grandes, supera la cantidad de votos que históricamente obtuvo el ahora presidente de este municipio, Héctor Mario Galaz Griego, que fueron 5 mil 148 a favor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que nunca había ganado aquí.

Algunos panistas señalan que los números no son ciertos, sin embargo esa es una cifra oficial dada a conocer por los dirigentes del PRI.

Muchos han comentado que el partido tricolor estaba en un proceso difícil, debido a que perdió las elecciones del 2016 y las del 2018.

Sin embargo, los números oficiales de quienes acudieron a votar el pasado domingo han mostrado algo distinto a lo que piensan algunos.

Cabe mencionar, que de un padrón de 9 mil 700 militantes del Partido Revolucionario Institucional registrados en el municipio de Nuevo Casas Grandes, votaron cerca de 7 mil, el pasado domingo en la votación para la elección de su dirigente nacional.

Con referente a ello, a nivel estatal y nacional, este municipio es uno de los que más afluencia tuvo en las votaciones internas del tricolor, con un 80.9 por ciento.

Además dicha situación situó a los demás partidos políticos a analizar, porque si con esa misma cantidad salen a votar en elecciones populares, el PRI ganaría la elección localmente.

Aunado a ello, el PRI actualmente tiene pocos espacios públicos, gran mayoría se quedaron sin trabajo, y muchos están en espera de regresar a la función pública.

Así mismo, los resultados de esta votación de dirigente nacional del PRI, ha dejado con preocupación a otros partidos, porque según los números de militantes registrados el pasado domingo tienen un alto padrón a diferencia de otros partidos en este municipio.