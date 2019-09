Por las nubes, exigencias de ambulantes

Nuevo Casas Grandes.- Por mayoría, los alrededor de 250 vendedores ambulantes pidieron la intervención del gobierno municipal a fin de realizar la elección de un líder del gremio, así como otras exigencias, entre baños, credenciales y hasta vigilancia para ellos.

Así lo dio a conocer la Síndico Municipal Cyntia Marina Ceballos Delgado a los miembros del Ayuntamiento, durante la segunda sesión ordinaria de Cabildo correspondiente a este mes, efectuada ayer por la mañana.

La fiscalizadora señaló que como resultado de la reunión que sostuvo el pasado lunes con los vendedores ambulantes que durante los domingos se instalan en la plaza Villahermosa, le expresaron por escrito lo que consideraron como “necesidades urgentes” y en las que coincidieron también inspectores que acudieron a su oficina.

Subrayó que hizo de conocimiento a los vendedores ambulantes que los asuntos que le fueron expuestos no son competencia de la Sindicatura, sin embargo, apuntó que los tomaría en cuenta “para ser portadora de voz hacia el presidente municipal Héctor Mario Galaz Griego”.

Bajo esta premisa, en total, Ceballos Delgado enumeró 16 puntos, entre los cuales destaca en el escrito que hizo entrega a los integrantes del órgano colegiado y al cual le dio lectura, la decisión de la mayoría de los vendedores ambulantes de solicitar el apoyo del presidente municipal (Héctor Mario Galaz Griego) para la elección de un líder, el cual, precisan, sea elegido con legalidad y por mayoría de votos.

Además, sugieren la medición y numeración de los espacios en los que se instalan (preferente de 3 por 3 metros), para un mejor control, y que al mismo tiempo se haga un llamado a los vecinos de la colonia Villahermosa, para que suspendan el cobro de estacionamiento en el frente de sus casas “ya que ellos por su cuenta están cobrando una cantidad por estacionarse frente a su casa, siendo esta vía pública”.

De igual forma, apuntaron que en ambas plazas (Villahermosa y Reforma), donde se ubican para la venta de sus artículos, no sea permitido apartar lugares con piedras, así como que se elabore un reglamento en el que se especifique la hora límite de llegada de los vendedores.

Lo anterior, con la finalidad de que a partir de ello, el inspector pueda disponerlo por ese día, y que a falta de cuatro domingos de ausencia injustificada se le retire del lugar para realizar sus ventas.

Otra de la sugerencias expresadas por los vendedores ambulantes se dio en el sentido de que por parte del gobierno municipal se les expida una credencial de identificación personalizada.

Asimismo, pidieron la colocación de un mayor número de depósitos para la basura, los cuales se coloquen únicamente durante el domingo, ya que a la fecha enfrentan el problema que los vecinos del sector los utilizan para tirar la basura y al momento en que los vendedores pretenden darles uso, están completamente llenos.

Pidieron de igual forma que se coloquen baños en la plaza Reforma, y que los existentes en la plaza de la Villahermosa, se remodelen ya que se encuentran en muy malas condiciones, lo mismo que el kiosco del lugar.

También solicitan la presencia de la Policía Vial en ambas plazas y que se pida a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) tapar lo que calificaron como “un bache muy grande” por la calle Independencia frente al preescolar.

Entre otra de las peticiones, se solicitó la intervención del gobierno municipal para impedir que vendedores que tienen a su disposición un lugar, no lo renten por ausencia de varios meses, tras señalar que se está dando la situación de que lo están haciendo hasta por una cantidad de mil 500 pesos.

Una necesidad más que se pidió sea solventada, es el marcado de los pasos peatones y lugares de rampas, y se solicite a los vendedores que actualmente se encuentran instalados en estos espacios que los desocupen a la brevedad posible porque son de ayuda para muchas personas compradoras.

Finalmente, solicitaron la habilitación de la caseta de policía y que el dinero que se recabe por el cobro del uso de la plaza de la colonia Villahermosa, sea utilizado para mejoras de la misma.

Para concluir su exposición la Síndico Municipal, Cynthia Marina Ceballos Delgado, apuntó que los vendedores ambulantes esperan una respuesta favorable a sus peticiones, ya que cada fin de semana se enfrentan con todos los inconvenientes señalados.