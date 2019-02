Polémica por OP

Nuevo Casas Grandes.- La Síndico Municipal, Cynthia Marina Ceballos Delgado, detectó irregularidades en el departamento de Obras públicas, y expone la observación ante el Ayuntamiento en Sesión extraordinaria de Cabildo.

La mañana del día de ayer se dieron cita los integrantes del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, con la finalidad de realizar una sesión extraordinaria, a petición de la Síndico Municipal, Cynthia Marina Ceballos, quien presentó ante el Cabildo, una observación del departamento de Obras Públicas, el cual está a cargo de Alba Hortensia Payan Villalobos.

Dicha observación consiste en una nómina del pasado mes de diciembre de empleados eventuales específicamente de la cuadrilla número 2, ya que en la relación de empleados que se encuentra en nómina del municipio se especifica que laboran dos cuadrillas.

“Por parte de auditoria y una servidora nos constituimos en el lugar de las obras a pase de lista, la cuadrilla 1, se localizaba en su totalidad laborando en diferentes construcciones por administración directa, y la cuadrilla número 2, no se encontró a ningún empleado, por lo cual interrogando a los de la cuadrilla 1, si tenían conocimiento donde traían a los empleados faltantes, ellos expresaron que desconocían quienes eran”, comentó la Ceballos Delgado.

Asimismo, explicó que se revisó de nueva cuenta la nómina, y se percataron de 5 personas las cuales son familiares de empleados del departamento de Obras Públicas, “no se tiene problema que laboren con el municipio, pero sabemos de ante mano que ellos tienen su trabajo en otras empresas de la localidad, fue así que se abre la investigación por parte del departamento de sindicatura, y encontramos que la totalidad de la cuadrilla número 2 es una nómina de aviadores”, señaló.

Dicha cuadrilla 2, se manejó que estaban trabajando y percibiendo salario en la Barda Perimetral del Tele Bachillerato de Colonia Madero, Barda Perimetral del Tele Bachillerato de Colonia Buena Fe, Aula en tele Bachillerato de Sección Hidalgo, Cerco y rejas de Tele Secundaria de Colonia Madero, 5 pozos de absorción y 6 puentes en Sección Hidalgo.

Cabe mencionar, que la nómina pagada a esta cuadrilla ficticia, fue de 206 mil 999 pesos con 42 centavos, en un total de 5 periodos, esto en el mes de diciembre del 2018.

Ceballos Delgado, agregó que en días pasados acudió con la encargada de Obras Públicas para que explicara la situación, pero Hortensia Payan se negó a dar información.

Solo dio una respuesta dada a la solicitud hecha el día 13 de febrero de este 2019, a la titular de Sindicatura, fue la siguiente; “Por medio de la presente envío un cordial saludo, deseándole éxito en sus labores cotidianas, así mismo en contestación a su oficio 083/2019, le informó que de momento no podemos proporcionar la información solicitada. Firmada, con fecha del 15 de febrero de este 2019; Alba Hortensia Payán Villalobos, director de Obras Públicas y Proyectos de Nuevo Casas Grandes,

Dicha negación, fue motivo de que la encargada de Sindicatura convocara a una sesión extraordinaria para dar a conocer dicha irregularidad encontrada en el departamento de Obras Públicas, y presentarlo a los ediles.

Por otra parte, el Presidente Municipal Héctor Mario Galaz Griego, hizo mención de que valoraba mucho el trabajo de la sindicatura, “no lo vemos en contra del ayuntamiento, sino lo contrario, pero nos parece que las formas no se están llevando como lo marca el código”, refiriéndose a que se debía respetar los días establecidos en la Ley, para que un funcionario público de la información que se le solicita.

Los regidores estuvieron de acuerdo en investigar la observación hecha por la síndico municipal, por lo cual se turnó a comisión para su revisión, y el Ayuntamiento decidió que el próximo miércoles 27 de febrero se solicitara la presencia de la titular de Obras Públicas, Hortensia Payan Villalobos, para que acuda a compadecer ante el mismo.