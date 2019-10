Pierden 470 su pedimento para no pagar placas

Nuevo Casas Grandes.- A la fecha se cuenta con más de 470 pedimentos en las oficinas de Recaudación de Rentas, los cuales tiene varios años esperando a que los contribuyentes acudan a recogerlos, así lo dio a conocer el Recaudador Pedro Damiani Armendáriz.

Después de la última regularización de carros que se realizó durante el Gobierno de César Duarte, quedaron pendientes de entregar 470 pedimentos, los cuales aún se encuentran en las oficinas de Recaudación de Rentas de Nuevo Casas Grandes.

Damiani Armendáriz, explicó que durante esa regularización de vehículos que se realizó en Chihuahua, se permitió hacer los pagos en parcialidades, y de la cantidad de carros que fueron regularizados en esa expedición, se quedaron 470 pedimentos sin entregar.

Cabe señalar, que un pedimento aduanal es un documento fiscal que sirve para demostrar que se han pagado todas las contribuciones ante el SAT por la entrada o salida de las mercancías de comercio exterior hacia o desde el territorio nacional mexicano, en este caso los vehículos de procedencia extranjera.



Muchos de estos ya están pagados, pero no se han pagado las placas, pero ese pago no se puede pagar en partes, sino en una sola exhibición, el costo varía, pero el costo normal de las placas es de 2 mil 990 pesos. “hicieron un convenio entre gobierno y las agencias aduanales todo iba en un solo paquete, ya venían incluidas las placas en algunos casos, pero en otros no”, explicó el Recaudador.

“jugaron con los números, mucha gente pago la regularización de su carro pero no las placas, y por ello no se les fue entregado el pedimento, por eso pedimos que se acerquen a recaudación para que sepan la cantidad que deben”, comentó.

Así mismo, confirmó que son 470 pedimentos de vehículos que están detenidos, los cuales fue pagado sus regularización pero no las placas, pero pueden acercarse a las oficinas de Recaudación de Rentas para consultar el saldo a deber, y esto a la brevedad, ya que dichos pedimentos en poco tiempo se enviaran a la ciudad de Chihuahua, y después el contribuyente tendrá que viajar a la capital para recogerlo y esto generará más gasto.

Por otra parte, comentó que varios de los carros de dichos pedimentos, ya no existen, algunos fueron destruidos, están en el corralón u otro caso, también el Recaudador exhorta a los contribuyentes a acercarse a dar de baja estos vehículos.

Lo anterior, debido a que se cuenta con un padrón donde todavía existen esos vehículos en el sistema, y algunos ya pagaron y pueden ir por su pedimento, que es una factura, con el cual es importante contar, porque da la legalidad al vehículo.

Para hacer entrega de dicho pedimento, solo se requiere la credencial de la persona que lo solicitó y pagar lo equivalente a las placas.

“Es muy importante también que den de baja los carros, porque existe un padrón vehicular, de esos 26 mil carros que existen en Nuevo Casas Grandes, van incluidos también esos 470, y es necesario la depuración”, enfatizó.

Añadió, que mucha gente ha estado recibiendo requerimientos y multas de 4 mil pesos, y el carro ya no existe, por esto es también benéfico que acudan a dar de baja esos carros que ya no existen, para que ya no se les esté requiriendo, “lo pueden dar de baja hasta con 300 o menos de 500 pesos y evitan que se les esté acudiendo a requerir a sus viviendas o recibir alguna multa”, finalizó el Recaudador de Rentas de Nuevo Casas Grandes, Pedro Damiani.