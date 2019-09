Piden solución a crisis en el Seguro Social

Nuevo Casas Grandes.- “El Delegado estatal del Seguro Social ya tiene conocimiento de las necesidades que se tienen en las Clínicas de la región, y de las negligencias médicas que se han presentado, se espera que pronto tenga respuesta a las peticiones hechas por los empresarios”, comentó Lyzeth Cassini Realyvázquez, directora de Coparmex de Nuevo Casas Grandes.





El doctor Norberto Miguel Ramírez, Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acompañado por el director de la clínica número 22 del IMSS en Nuevo Casas Grandes, doctor Ramón Apolonio González Arellano, así como líderes sindicales de los trabajadores del IMSS y de varias empresas de la localidad, socios y consejeros de Coparmex, sostuvieron una reunión en esta localidad, donde abordaron distintos temas de las clínicas del IMSS en la región.

Así mismo, estuvieron presentes algunos empleados de empresas afiliadas a la Coparmex, con la finalidad de presentar casos de negligencia médica que padecieron en el IMSS de la localidad.

Lyzeth Cassini Realyvázquez, directora de Coparmex, informó que en la reunión primero se dio lectura al oficio donde se notifica las necesidades del Seguro Social, no solo en éste municipio, sino en los municipios aledaños como Flores Magón, Buenaventura, Ascensión y Casas Grandes.

En el oficio se solicitaba apoyo para subsanar deficiencias de las clínicas de la región, principalmente que se dé un servicio de calidad y calidez, así como una atención oportuna a los derechohabientes. Entre otras problemáticas que se le presentaron al delegado estatal del IMSS Norberto Migue Ramírez, quien ya debía tener conocimiento de ellos, indicó Cassini Realyvázquez.

De igual modo, dio a conocer algunas de las necesidades más apremiantes que se presentaron en la reunión, estas son: los rezagos en estudios médicos, la falta de doctores especialistas, y más médicos en el área de urgencias, en donde señalaron que es donde mayor cantidad de quejas se reciben.

Aunado a ello los empresarios locales, también hicieron la petición de contar con dos médicos en el área de medicina del trabajo, con el propósito de agilizar los trámites como incapacidades, determinación de primas, pensiones, entre otros, debido a que con un solo doctor en este espacio no se cubre la necesidad de los derechohabientes, así lo manifiesta la Coparmex.

Otra área fue la hemodiálisis, en donde ya se cuenta con dos máquinas para realizar dicho proceso, pero exhortaron al delegado estatal del IMSS a considerar otra máquina más en Nuevo Casas Grandes, en donde existen muchos pacientes que ocupan de la diálisis.

Sumándose a las peticiones, está la necesidad de ambulancias en mejores condiciones, y equipadas completamente, y el pago oportuno de viáticos.

Cabe mencionar, que en la reunión estuvieron presentes 4 personas, que son derechohabientes del IMSS o familiares de ellos, quienes expusieron sus casos de negligencia médica, en dos de los casos las personas fallecieron, y otros dos se encuentran recibiendo atención en el Seguro Social, pero con deficiencias.

Por todo lo anterior, los empresarios afiliados a la Coparmex en Nuevo Casas Grandes, invitaron al IMSS, a través de su delegado Estatal a realizar una inspección a las clínicas de Casas Grandes, Buenaventura, Ascensión y Flores Magón y a responder a las peticiones para la clínica 22 en Nuevo Casas Grandes.

Varias de estas clínicas de la región noroeste del Estado, indicaron que se encuentran con cierto deterioro y que no están equipadas acorde al número de derechohabientes que les corresponde atender.

Cassini Realyvázquez, agregó que el delegado estatal Norberto Ramírez, solo comentó que verificaría la información con el personal del IMSS, “La Coparmex agradece su visita y por escuchar de viva voz las necesidades que se tienen, y esperamos que dentro de un tiempo acuda de nuevo para dar seguimiento a las peticiones hechas por los empleados y empresarios de la región, esperando que haya pronta solución”, comentó Cassini Realyvázquez.

Añadió que el delegado no tomó en cuenta las encuestas realizadas por la Coparmex en la localidad, en donde los derechohabientes respondieron algunas preguntas respecto al servicio del IMSS.

Por último, Lyzeth Cassini Realyvázquez, directora de la Coparmex en Nuevo Casas Grandes, hizo hincapié en que el Delegado ya tiene conocimiento de todas las necesidades que se tienen en el servicio médico que ofrece el IMSS, esperando su pronta resolución a las peticiones mencionadas.