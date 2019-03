Piden ayuda para localizar a Natalia Yamileth Ruiz de 14 años

Nuevo Casas Grandes.- La Fiscalía General del Estado está investigando el paradero de una menor de edad reportada como desaparecida, la cual nunca llegó a su escuela secundaria y que al parecer, se habría ido con una amiga también menor de edad que esa sí confirmaron, anda huyendo de casa.

Se pide la colaboración para localizar a Natalia Yamileth Ruiz Orozco de 14 años, quien estudia en la escuela secundaria “Club Sertoma Paquimé” en la colonia Héroes de la Reforma, pero que el pasado lunes salió de su casa en la colonia Villahermosa y ya no volvió a ser vista.

Eso orilló a la madre a solicitar ayuda y asimismo, interponer su formal denuncia ante un agente del Ministerio Público, por lo que la FGE ya solicitó apoyo a la Fiscalía Especializada de la Mujer en Ciudad Juárez, para auxiliar en las investigaciones a través de la Unidad Especializada de Personas Ausentes.

De acuerdo a la denuncia, la estudiante de secundaria salió ese lunes desde temprano de su casa para acudir a la escuela como normalmente lo hacía, pero un par de horas después, la madre fue notificada de parte de las mismas autoridades escolares que su hija no había asistido a clases.

Preocupada, la mujer estuvo indagando hasta que por amistades de la menor, supo que ésta había sido vista con otra amiga de nombre Marcela Mendoza de 17 años, quien pertenece a otra escuela.

Al indagar más sobre el asunto, con familiares de la otra persona la madre de familia se dio cuenta que la otra menor sí había alistado ropa y objetos personales y se había ido de su casa al parecer huyendo fuera de la ciudad.

Aunque tenía algunas ideas de los lugares a los que pudieron haber ido su hija y su amiga, la mujer no obtuvo resultados por lo que acudió ya en la noche de ese mismo lunes a las oficinas del Departamento de Averiguaciones Previas, a fin de interponer formal denuncia y solicitar ayuda de los investigadores.

Ayer en el día, las instancias de la FGE informaron que se tenían pistas de que se vio a las dos menores en la salida a Chihuahua y asimismo, información de que posiblemente habrían llegado hasta el municipio de Buenaventura, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía en caso de que las hayan visto para que las reporten a las autoridades al teléfono “636-694-1736”.