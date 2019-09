Perdonan recargos y multas por predial

Nuevo Casas Grandes.- El Ayuntamiento aprobó la condonación del cien por ciento de recargos y multas en el cobro del impuesto predial a los contribuyentes que no realizaron su pago durante el 2018 y años anteriores.

En sesión de Cabildo, los integrantes del cuerpo colegiado, aprobaron por unanimidad la solicitud presentada por el titular del departamento de Catastro Alejandro Fierro a fin de que la medida se haga efectiva durante los meses de noviembre y diciembre de este año.

Ante ello, el funcionario municipal, hizo extensiva la invitación a toda la ciudadanía que no realizó su pago para que acuda en esas fechas y se ponga al corriente en lo que corresponde al impuesto predial.

Mencionó que la solicitud se realizó a través de la Tesorería explícitamente para la condonación de los recargos al rezago del impuesto predial para todos los contribuyentes con algún adeudo del 2018 y años anteriores a fin de que no paguen en los meses de noviembre y diciembre recargo alguno por tal concepto”, precisó.



Reiteró que la condonación será del cien por ciento, pero en el concepto de recargos, no en el pago correspondiente al impuesto predial, esto con la finalidad de que más ciudadanos se puedan poner al corriente y se inicie el 2020 con la mayoría de los contribuyentes cumplidos.

“De esta manera, estamos contribuyendo con la economía familiar y animando a los propietarios de viviendas, terrenos, entre otros, para que acudan a hacer su pago antes de que finalice el presente año”, reiteró Alejandro Fierro.

Finalmente, el funcionario municipal comentó que se trata de aproximadamente 10 mil cuentas de contribuyentes las que están pendientes con su pago del impuesto predial del 2018 y años anteriores, por lo que se les invita a que se acerquen a la oficina de Catastro para que se informen sobre su situación.