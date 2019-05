Pavimentan calles con una inversión de 8.1 mdp

Nuevo Casas Grandes.- “Teníamos 20 años esperando a que se pavimentara nuestra calle”, expresó la señora Margarita, vecina de la colonia Villahermosa, en donde el día martes 22 estuvieron autoridades municipales y estatales, haciendo entrega de nuevas calles pavimentadas.

Habitantes de la colonia Villahermosa, así como ciudadana en general resultaron beneficiados el día de ayer con la inauguración oficial de obras de pavimentación con concreto hidráulico en diversas calles.

Obras en las cuales se tuvo una inversión de 8 millones 121 mil 445 pesos, lo que permitió más de 14 mil 500 metros cuadrados de concreto hidráulico.

Cabe mencionar, que estas obras se concretaron dentro del programa Estatal de Infraestructura Vial Urbana del Gobierno del Estado y por este motivo, el Secretario de Desarrollo Municipal Víctor Manuel Rodríguez Guajardo, acompañó al Presidente Municipal Héctor Mario Galaz en el corte inaugural de estas obras tan sentidas por los vecinos de esta colonia.

En primera instancia, los servidores públicos acompañados por regidoras y regidores, así como por varias familias de la colonia Villahermosa acudieron a la calle Independencia entre las calles 5 de Febrero y la Zapata, en donde fueron pavimentados 4 mil 937.81 metros cuadrados y 694 metros lineales de guarnición de concreto y rayas separadoras, con una inversión de 2 millones 807 mil 365 pesos.

Posteriormente las autoridades acudieron a la calle Ayuntamiento entre las calles 5 de Febrero y la Zapata, en donde se anunció una inversión de 2 millones 914 mil 453 pesos para pavimentar 5 mil 139. 92 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico y 720 metros lineales de guarnición de concreto y rayas separadoras de carriles en color blanco y amarillo.

La tercer obra que fue inaugurada este miércoles, fue la calle Morelos, entre Nicolás Bravo y calle Paquimé, con 4 mil 325. 84 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico y 569.19 metros lineales de guarnición de concreto, pintura de rayas separadoras de carril en color blanco y amarillo, con un monto de 2 millones 399 mil 627 pesos de inversión.

En su mensaje, el funcionario estatal Víctor Manuel Rodríguez Guajardo, destacó que fueron tres las vialidades inauguradas el día de hoy, en donde se invirtieron más de 8 millones de pesos y casi 14 mil 500 metros cuadrados. “Esto habla de una gran obra en conjunto y sabemos que por las circunstancias que se viven no solo en el Estado, sino en el país, que ya no se dan tanto este tipo de obras”, afirmó.

Por su parte, el Presidente Municipal Héctor Mario Galaz, recordó que está próxima la celebración por un aniversario más de la Villahermosa y en este sentido, afirmó que traer estas obras de pavimentación es retribuirle a la historia de esta colonia lo mucho que la actual Administración Municipal está comprometida y agradeció a las vecinas y vecinos por creer en este proyecto.

“A nombre de la colonia Villahermosa, agradecemos al Gobernador del Estado por los apoyos que vienen. Nuestro trabajo esta basado en una relación armoniosa y respetuosa, sobre todo; y reconociendo la disposición que tiene usted para abrirnos las puertas de su oficina para que llevemos proyectos que beneficien, no a nosotros, sino a la comunidad misma”, concluyó el Presidente Municipal Héctor Mario Galaz.

De igual modo, la señora Margarita, una de las vecinas que se vieron beneficiadas con esta obra de pavimentación, señaló que los vecinos se encuentran contentos y agradecidos, “cada administración nos ha dado algo, pero teníamos 20 años esperando a que esta calle se pavimentara”, mencionó.