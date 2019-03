Pagarán regidores vestuario de grupo de danza

Nuevo Casas Grandes.- Ante la solicitud planteada por la directora del Telebachillerato en Colonia Buena Fe, Zulma Sepúlveda, fue aprobado por unanimidad de votos, en la sesión ordinaria de Cabildo, que el Presidente Municipal, la Síndico Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y los 16 regidores, aportarán mil pesos de su dieta para sufragar los gastos de elaboración del vestuario que el grupo de danza de esta escuela necesita.

Tras exponer durante la Sesión Ordinaria realizada el pasado miércoles sobre los riesgos que viven diariamente los estudiantes por el consumo de droga, así como la inseguridad en la que pueden verse afectados por las malas compañías, los padres de familia y el personal docente del Telebachillerato, propusieron la creación de un grupo de danza para que los jóvenes realicen actividades extracurriculares.

No obstante, la directora de dicho plantel, hizo hincapié en que se requieren más de 24 mil pesos para la elaboración del vestuario necesario para este grupo de danza; pero debido a que muchos de los padres de familia no cuentan con los recursos para costearlos se han realizado varias actividades pero a pesar del esfuerzo conjunto, únicamente han logrado reunir la cifra de 8 mil pesos.

A propuesta de la regidora Myrna Nevárez, apoyada por la Síndico Municipal Cynthia Ceballos y del propio Presidente Municipal Héctor Mario Galaz, se sometió a votación que cada uno de los integrantes del Ayuntamiento, aporten mil pesos de su dieta y con ello reunir 19 mil pesos.

Con esta cantidad se pretende liquidar totalmente el costo por la elaboración del vestuario para los 20 jóvenes que aproximadamente integran este grupo de danza del Telebachilerato en Colonia Buena Fe.

Tras someterlo a votación por unanimidad, se aprobó esta aportación, y se acordó que el próximo 10 de abril del presente año, a través de la regidora de Educación, Cleopatra Torres Ramírez, se hará entrega del recurso a la maestra Zulma Sepúlveda para que los jóvenes estén en condiciones de participar en un concurso de danza en Palomas los días 21 y 22 de mayo de este 2019.

“Acudimos ante ustedes para exponerles la situación pues nosotros como institución tenemos la obligación de jalar a estos chicos de los peligros de la drogadicción y necesitamos un empujoncito porque a pesar de nuestros esfuerzos, el recurso que se necesita no nos alcanza”, concluyó la directora del Telebachillerato.