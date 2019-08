Muere intoxicada en incendio intencional

Nuevo Casas Grandes.- Una mujer de la tercera edad que al parecer ingirió pastillas y veneno, incendió los colchones de tres recámaras y abrió las llaves de gas de la estufa en su vivienda de la colonia Dublán, terminó perdiendo la vida intoxicada por el humo del siniestro y aunque los rescatistas la hallaron aún con signos vitales y varias quemaduras en su cuerpo, no alcanzó a llegar con vida al hospital la madrugada de ayer.

Este caso ocasionó una intensa movilización tanto de las corporaciones policiacas municipales y del estado, como de los cuerpos de rescate entre el Departamento Municipal de Bomberos y Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, que pese a sus esfuerzos no pudieron salvar la vida de la mujer de 57 años, identificada como Elva Oralia Aragón Alvídrez.

El reporte de este siniestro se registró a las 00:35 de la madrugada de ayer cuando a los elementos de Bomberos se les alertó sobre el incendio en casa habitación en el número 3800 de la avenida Francisco I. Madero y calle Cuarta, por lo que corporaciones y cuerpos de rescate se apersonaron en el lugar.

Tras hallar todo en llamas y con humo, los elementos de Bomberos atacaron con sus máquinas extintoras por el frente de la casa y la parte de atrás donde estaba en el patio un cuarto también incendiándose, logrando controlar las llamas con relativa facilidad al tener acceso rápido a la vivienda, ya que extrañamente ninguna puerta tenía el seguro puesto.

También se tuvo la precaución de cerrar el paso de gas a la vivienda para evitar un accidente mayor.

Al despejar ya más las habitaciones, se dieron cuenta de que estaba una mujer en el interior que presentaba varias quemaduras graves en su cuerpo, pues las llamas la habían alcanzado al perder el conocimiento por la cantidad de humo que generó el incendio.

Como aún presentaba signos vitales aunque estaba inconsciente, se le dio atención cardiopulmonar y los paramédicos de la Cruz Roja la llevaron al Hospital Dublán en la avenida Benito Juárez y calle Primera que era el más cercano, pero el personal médico no pudo recibir a la mujer porque ésta no alcanzó a llegar con vida y se confirmó que ya había perdido todos los signos vitales.

Las autoridades de Protección Civil confirmaron que el incendio fue provocado, donde la persona responsable le prendió fuego a los colchones de las tres recámaras en esa vivienda, así como a un sillón, además de que las llaves de la estufa de gas estaban abiertas.

Extraoficialmente se dijo que en el lugar también se halló evidencia de que la mujer había ingerido varias pastillas o fármacos y que ingirió cloro.

Aunque el hecho al parecer configuró un delito por el incendio provocado, la investigación oficial de las autoridades gira en torno a un posible suicidio, siendo a las 2:50 de la madrugada de ayer, cuando personal del Servicio Médico Forense se hizo cargo del levantamiento del cuerpo para llevarlo al anfiteatro y realizarle la necropsia de ley.