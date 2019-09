Muere estudiante en volcadura a Colonia Juárez

Nuevo Casas Grandes.- Un estudiante de 12 años resultó muerto la mañana de ayer luego de volcarse en la carretera de Casas Grandes a Colonia Juárez, cuando su madre perdió el control del volante y terminó fuera de la cinta asfáltica, donde resultó lesionada junto con sus otros hijos de 14 y 16 años.

De acuerdo a la información de la Fiscalía General del Estado, el menor de edad quien fue trasladado a la clínica Madero en Nuevo Casas Grandes, es quien había sufrido las lesiones más graves y por lo crítico de su estado de salud no sobrevivió, en tanto sus hermanos se encuentran estables.

Por la narrativa de la madre ante las autoridades investigadoras, eran alrededor de las 8:00 de la mañana cuando ella, de nombre Dulce Yani M.P. iba con sus tres hijos a bordo de un automóvil de la marca Chevrolet de modelo reciente, de color gris plata y con placas de circulación “ENE-8742”, cuando a la altura del entronque a Colonia Juárez se accidentó.

Al salir de la carpeta asfáltica, la mujer no pudo evitar que el vehículo sufriera varias volteretas, quedando con daños materiales casi totales mientras resultaban heridos la madre y sus hijos Dulce Leami de 16 años, Ismael de 14 y Adel de 12, todos con apellidos de iniciales G.M., donde este último se reportó en estado crítico y por sus lesiones, no sobrevivió.

Fue dos horas después de los hechos que se le comunicó a las autoridades de la FGE sobre el accidente fatal, donde se llevaron a cabo las diligencias de ley y se procedió la levantamiento del cuerpo.