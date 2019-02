Lo que se busca es favorecer el Colegio Paquimé

Nuevo Casas Grandes.- "La intención es fortalecer y favorecer el Colegio Paquimé", señaló el Obispo de la Diócesis de Nuevo Casas Grandes, Jesús José Herrera Quiñonez, respecto a los cambios en la directiva de dicha institución.

El día de ayer la autoridad eclesiástica de esta Diócesis, Monseñor Jesús José Herrera, ofreció una rueda de prensa a varios medios de comunicación locales, con la finalidad de dar a conocer las decisiones tomadas en cuanto al cambio de directivo en una de las instituciones educativas que pertenecen a la diócesis de Nuevo Casas Grandes, en este caso el Colegio Paquimé.

“Buscamos como institución religiosa y educativa, ante todo lograr crear una civilización, sociedad que este regida ante todo por la verdad y por el bien, son los dos principios fundamentales de la educación y la formación, que nuestra sociedad, nuestros jóvenes y niños que van este proceso, rijan su vida y una sociedad por estos principios de la verdad y el bien, de tal manera que la iglesia tiene un deber, pero ese deber le nace de un derecho, el derecho que tiene de formar y educar”, comentó Monseñor Herrera Quiñonez.

Asimismo, el Obispo informó que en esta Diócesis, a través de los años ha constituido 4 colegios educativos, de los cuales uno es particular y está a cargo de las religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, que es el colegio González Bocanegra, ellas determinan los cambios y propuestas pero teniendo como plataforma la Pastoral Educativa, los otros 3 colegios católicos, son de la Diócesis de Nuevo Casas Grandes, estos son; el Colegio Libertad, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Buenaventura, de igual modo el Colegio Paquimé, y la escuela Fray Felipe de Jesús, la cual atiende nivel secundaria y preparatoria.

“Cuando nos referimos a que estos colegios pertenecen a la Diócesis, significa que la Diócesis es la dueña, y el representante legal de esta, es el presidente de las instituciones, en este caso, cuando un Obispo llega se hacen los trámites para hacer cambio de presidentes, y siempre va quedando el Obispo como presidente de estas instituciones, el cual tiene el derecho y también la responsabilidad de buscar quien dirija estos los colegios”, comentó el Obispo Jesús José Herrera.

Y respecto a la problemática que se suscitó hace unos días con motivo del cambio de director en el Colegio Paquimé, explico que el colegio Paquimé ha estado dirigido por la madre Carolina durante 21 años, apoyada por la madre Guille, “una religiosa que ha dedicado muchos años a la tarea del colegio, y lo ha hecho muy bien, se le reconoce la labor, que ha realizado en los momentos buenos y no tan buenos, sacando adelante la institución, pero hay algo que nosotros debemos entender, y que tanto nuestro pueblo, como los padres de familia deben de entender también que nosotros no nos basamos solo por principios meramente humanos, o principios legales, somos hombres y mujeres de fe, consagrados para el servicio del pueblo, sabemos y somos conscientes que nuestras etapas son temporales, que no nos casamos con una institución para toda la vida”, dijo el Obispo de Nuevo Casas Grandes, Jesús José Herrera Quiñonez.

Por otra parte, mencionó que desde el año 2017, tuvo un acercamiento con la Madre Carolina para informarle que ya era tiempo después de tantos años, era necesario ya descansar, “fue el primer acercamiento donde yo le dije de este proyecto de ya nombrar un nuevo director”, comentó Herrera Quiñonez.

Agregó, que pasaron tiempos, y no se había dado la manera y forma de discernirlo, ya que no es fácil encontrar en la actualidad comunidades religiosas que se hagan cargo de una institución, ya que la vocación está en crisis en todos los niveles, buscando la mejor manera para hacerlo.

El propósito es unir los colegios católicos de la Diócesis, para favorecerlos, motivo por el cual el Colegio Paquimé, será sumido por la Fray Felipe de Jesús, para su sustento, y se tendrá nuevo director a inicios del próximo ciclo escolar.

Debido a que se unirá a la escuela Fray Felipe de Jesús, el Director General será Humberto Chaparro, actual director de esta institución, pero también habrá un director del Colegio Paquimé.

Herrera Quiñonez, añadió que existen varias necesidades por las cuales también se están realizando estos cambios directivos, estas son; que aunque el colegio Paquimé no está en números rojos, si termina al día durante labores, solo son 50 alumnos los que están actualmente, se necesita solidez en el desempeño que realizan los docentes, una de las principales necesidades es ser justos con los maestros, quienes reciben un pago de 80 pesos diarios, esto se pretende mejorar, aseguró el Obispo.

Otras de las necesidades que presenta el Colegio Paquimé, es en cuestión de infraestructura, ya que se necesita impermeabilizar, mas aparatos de tecnología para el uso de los alumnos, y revisar la manera en que están participando los padres de familia, colegiaturas, becas.

Por lo anterior, el Obispo de la Diócesis, Jesús José Herrera, ha decido cambiar la directiva del Colegio Paquimé, buscando que todos los colegios católicos que pertenecen a la diócesis, vivan en hermandad, y favorecer y fortalecerlos, comentó que la Religiosa Carolina, continuara en el puesto de directora hasta finalizar el ciclo escolar en curso.