Lo mató su primo alojado en su casa

Nuevo Casas Grandes.- Un profundo pesar consternó ayer a sus padres y a la comunidad de Nuevo Casas Grandes, saber que tras más de 18 horas de angustia finalmente fue hallado muerto el niño Bryan Alexis Osorio Vizcarra de 7 años, cuyo cuerpo estuvo todo el tiempo en una casa vecina abandonada y en donde ya fue detenido un menor de edad que resultó familiar lejano de la víctima y que asimismo, confesó haberlo asfixiado con una agujeta.

La búsqueda del pequeño estudiante que cursaba el tercer grado en la escuela primaria “David Alfaro Siqueiros” de la colonia Héroes de la Reforma, involucró a autoridades de todos los niveles incluyendo a los militares, patrullas y drones, así como a grupos de padres de familia que de inmediato viralizaron la búsqueda en las redes sociales, compartiendo su preocupación por el estado del desaparecido y manifestando una real psicosis por una situación que no había pasado en Nuevo Casas Grandes hace más de 25 años cuando desapareciera la niña Rocío Rincón durante un desfile cívico de Independencia, de quien se halló su esqueleto años después en un campo a despoblado al oriente de la ciudad.



En el caso de Bryan Alexis, resultó que mientras su madre María Margarita trabajaba y el padre Guadalupe Osorio estaba con el otro hijo más chico realizando compras en una papelería y una tienda de autoservicio en la zona centro, de las 5:30 a las 6:30 de la tarde, la víctima tuvo una discusión con el otro menor de 15 años quien es su familiar lejano, el cual tenía un mes viviendo en su casa porque llegó de otra ciudad con su abuela y quería conseguir trabajo.

El presunto confesó a las autoridades de la Fiscalía General del Estado que al agredir a su familiar “se sobrepasó” y lo asfixió con una agujeta, para luego llevarlo a una de las casas vecinas que estaba deshabitada y cubrió el cuerpo con una lona plástica.

Cuando el padre del menor llegó y no vio a su hijo Bryan Alexis, pensó que estaba en casa de alguno de sus amigos, pero al pasar las horas se dio cuenta de que algo no estaba bien y en la noche le avisó ya a su mujer, para luego organizarse con algunos vecinos que hasta la 1:00 de la mañana estuvieron ayudando a la familia recorriendo las calles aledañas y gritando el nombre del pequeño en espera de una respuesta.

Alarmados porque el estudiante de primaria no regresaba, los padres acudieron la misma madrugada de ayer a las instalaciones de la FGE ante un agente del Ministerio Público para interponer formal denuncia por desaparición de persona, integrándose agentes de la Policía Ministerial Investigadora con drones en apoyo a los elementos de Seguridad Pública Municipal.

Desde la noche del lunes que se dio a conocer la noticia, de inmediato la desaparición del menor comenzó a propagarse a través de las redes sociales con tintes de psicosis entre los padres de familia que expresaban su pesar y preocupación por el bienestar del menor y el peligro potencial que pudiera eso significar para el restos de los niños en la ciudad, pues hace más de 25 años no se presentaba un caso similar en Nuevo Casas Grandes.

Las primeras sospechas se dieron sobre el conductor de un vehículo blanco sin placas de circulación que se dijo, los vecinos notaron muy sospechoso porque pasó varias veces ese día y llevaba los vidrios muy polarizados.

Sin embargo, no había nada seguro, pues esa tarde estuvo lloviendo y nadie andaba afuera, por lo que tampoco había testigos que hayan visto a menor salir donde la propia mujer hospedada en esa casa, Modesta Corral, dijo que “ahí lo había dejado haciendo su tarea mientras ella visitaba a una vecina para platicar”.

No obstante, ante la labor de las autoridades y la presión de ver la angustia de la familia, el menor de edad de 15 años, que tenía un mes alojado en esa casa junto con su abuela, confesó el crimen e indicó el lugar en donde había dejado el cuerpo de su familiar lejano, por lo que terminó la búsqueda de manera trágica y el presunto fue detenido.

Al darse a conocer la noticia del hallazgo, era tanta la expectación en el caso, que las calles aledañas al 3008 de la cale 2 de Abril se llenaron de vehículos que se congregaron por decenas, en tanto los padres lloraban desconsolados el desenlace de la historia para su pequeño hijo Bryan Alexis de 7 años, que esa tarde lluviosa ya no alcanzó a acabar su tarea y dejó todos sus cuadernos sobre la mesa.