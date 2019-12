Nuevo Casas Grandes.- Santa ya está listo para "Navidad en las alturas", este próximo 6,7 y 8 de diciembre en la torre del parque extremo en Nuevo Casas Grandes, donde se llevará a cabo la cuarta edición de esta recolección de juguetes, los cuales se entregan a niños de escasos recursos de la localidad.

El próximo fin de semana Pedro Ledezma, quien por cuarto año consecutivo se caracterizará de Santa Claus, para recibir juguetes donados en la torre del parque extremo, ubicado a un costado del Centro de Convenciones.

En donde a partir del viernes 6 de diciembre permanecerá día y noche en esa torre, recibiendo a todas las personas que deseen donar un juguete para posteriormente repartirlos a niños que vivan en situación vulnerable, y que sus padres no tengan posibilidad de comprar un regalo esta navidad.

Pedro Ledezma, en rueda de prensa que se llevó a cabo en el departamento de Comunicación Social del Municipio, mencionó que se esta pidiendo que los juguetes no sean bélicos, que sean nuevos y que de preferencia no requieran pilas para funcionar, para que esto no genere otro gasto en las familias.

La meta es de mil 700 + 1, juguetes, en esta actividad estarán apoyando la Coparmex, Municipio de Nuevo Casas Grandes, URN, Bomberos y Protección Civil de Nuevo Casas Grandes, Preparatoria Francisco Villa, UPNECH, Fiscalía, CETIS, Sindicato del Tecnológico, UTPaquimé, UACJ, CEDH y el Consejo ciudadano de cultura de Nuevo Casas Grandes.

El viernes 6 de diciembre iniciará un desfile a las 11 de la mañana, por las principales calles de la ciudad hasta llegar a la torre del parque extremo, en donde se tendrá un escenario para tomarse fotos con Santa.

“Es un reto subir a la torre, pasar frio, no dormir con mi familia, permanecer 3 días en la torre, pero esto sensibiliza a la gente, es un reto de mi parte, pero esperamos que se cumpla la meta este año también”, mencionó Pedro Ledezma.

Luego de la colecta de juguetes en esta Navidad en las Alturas 2019, se canalizara a niños que realmente necesiten, para que reciban un regalo esta navidad, la entrega de los obsequios se tendrá entre el 15 y 20 de diciembre. A los niños que se canalizan a través de albergues, iglesias quienes dan la lista de niños de escasos recursos.

[email protected]