"La administración puede presumir de finanzas sanas" Jaime Chávez

Nuevo Casas Grandes.- Regidor Jaime Alberto Chávez García representando a la bancada del Partido de la Revolución Democrática dirigió el posicionamiento político en el informe del alcalde Héctor Mario Galaz el día de ayer donde destacó que el actual gobierno municipal tuvo que enfrentar retos en los primeros meses para ajustarse y que las obras han tardado debido a la falta de apoyos por parte de gobierno federal.

Como representante de la bancada del PRD, el regidor Jaime Alberto Chávez haciendo uso del micrófono mencionó que por primera vez en 96 años los ciudadanos rompieron el bipartidismo, “llegando al poder con una planilla que gano la preferencia de los electores en las urnas electorales, una persona capaz, un personaje diferente, de izquierda, una administración incluyente, ciudadanizada representada por la comunidad”, expresó.

Aunado a ello, manifestó que al entrar al gobierno municipal, se había recibido una administración insolvente, enfrentándose a varios retos para ajustarse durante los primeros meses, debido a las nuevas disposiciones tanto de Gobierno Federal como Estatal.

“Fue un año difícil para la administración, rompiendo con el monopolio de toda una vida en nuevo casas grandes hoy en día la administración puede presumir de finanzas sanas. Una administración en donde todos los proveedores tienen acceso a poder ofrecer sus productos y servicios al municipio, procurando distribuir las finanzas de manera más equitativa, rompiendo así con todo un esquema de monopolios en el municipio. Esto a traído como consecuencia, hablando de gestión publica golpeteos políticos, bloqueos en las diferentes estancias de gobierno” aseveró el edil.

Dentro de este posicionamiento político, solo se describió virtudes del presidente municipal, indicando que es un presidente humilde, servicial, de buen trato, accesible, “no trae un vehículo nuevo, en una sola palabra no tenemos un presidente ostentoso”, mencionó.

Por otra parte, destacó dentro de su intervención que se cuenta con funcionarios y regidores que jamás hubieran podido tener la oportunidad de servir al municipio, “porque no hay mejor manera que gobernar, que con ciudadanos que la comunidad conoce, vemos en ellos caras nuevas y perfiles destacados”, añadió el regidor Jaime Chávez.

Dentro de su postura como regidor de la bancada del PRD, partido con el que Héctor Mario Galaz Griego, obtuvo el poder de gobernar al municipio de Nuevo Casas Grandes, informó que celebran que hoy en día todos los programas implementados por la administración, desde los destacados festivales, hasta los programas de orden social de ayuda humanitaria; como un traslado de un enfermo, ayuda de una receta médica, apoyo a los deportistas destacados, entrega de las despensas para las familias más vulnerables de la comunidad, entre otras.

“Vemos hoy en día, por ejemplo, la dirección de seguridad pública, tránsito y C4, los 180 elementos, actualmente se encuentran certificados al cien por ciento, esto ha implicado asistencia a su preparación en la academia y así cumplir con todos los requerimientos que se necesitan para tener una policía certificada. Otro punto no menos importante, en nuestro municipio se tenían en abandono a las comunidades rurales, y hoy podemos decir que al 80 por ciento de sus necesidades más apremiantes están solventadas”, manifestó.

Chávez García, precisó que los convenios con el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Gobierno Federal tardaron hasta el mes de julio en aprobarse, esto tuvo como consecuencia la lenta ejecución de obras en la comunidad.

Por último, reconoció la habilidad de la administración que recibe un municipio sobre girado en sus finanzas, “terminando el 2018 con cero deuda, sin escudarnos en el no hacer nada porque la administración pasada dejo mal sus finanzas, pues la población no tiene la culpa de nada”, concluyó.