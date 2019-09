Invertirán 300 mdp; habrá 10 mil empleos

Nuevo Casas Grandes.- El Ayuntamiento analizará la propuesta recibida en sesión extraordinaria para la creación de un proyecto habitacional y comercial, con una inversión de 300 millones de pesos y la generación de al menos unos 10 mil empleos directos e indirectos.

El proyecto se denomina “Puerta de Hierro”, y consiste en un complejo habitacional de al menos unas 290 viviendas, y en una superficie de dos mil metros cuadrados la construcción de locales comerciales, islas y otros atractivos que incluyen comercios anclas como es el caso de Al Super, Cinemex y una tienda departamental por confirmar.

La presentación del proyecto a los miembros del cuerpo colegiado se hizo por parte del director de la empresa denominada Corporación Técnica de Urbanismo (CTU), Fernando Torres, quien explicó a detalle el mismo, bajo la premisa de que será necesaria una modificación lineal del trazo de calles, en los terrenos de lo que fue la molduradora.

En este marco, el secretario del Ayuntamiento, Luis Javier Mendoza Valdez, explicó a los regidores, la necesidad de someter a revisión y análisis la solicitud presentada por Emilio Ayub Touché, representante de la Inmobiliaria Escorza, S. A., de C. V., así como de la Inmobiliaria Guaspe, S. A., de C. V., y de la Inmobiliaria Parques de las Fuentes, S. A., de C. V.

Lo anterior, añadió Mendoza Valdez, en virtud de que el Proyecto denominado “Puerta De Hierro, requiere de manera temporal y transitoria se autorice una permuta de la superficie de calles y callejones contemplados para la realización del mismo, y que cuenta con área de 37 mil 860.93 metros cuadrados, en un terreno que actualmente se encuentra bardeado.

Es precisamente en ese espacio en donde se construirá un fraccionamiento con un aproximado de 290 viviendas, y a partir de la solicitud expresa al Ayuntamiento, se lograría la unificación de tres predios que están actualmente divididos por calles y callejones y con ello obtener un polígono total de 126 mil 084.93 metros cuadrados.

Esa superficie total, detalló, Mendoza Valdez, se daría como resultante de sumar la superficie amparada por los títulos de propiedad y la que corresponde a calles y callejones.

Una vez concluida la exposición, por mayoría de votos, los integrantes del Cabildo aprobaron que una Comisión Especial en la que participen todos los regidores encabezada por la edil Narda Isela Delgadillo Zubía, titular de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología sea la que dictamine la viabilidad del proyecto.

En este mismo contexto, los regidores desecharon la propuesta presentada por el edil Jaime Alberto Chávez García, titular de la cartera de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería en el sentido de que la propuesta fuera votada en la misma sesión.