Intercambian diputados federales reclamos por masacre

Ciudad de México.- Diputados de diversos partidos desataron reclamos y la confrontación entre las bancadas, cuando la Mesa Directiva de la Cámara baja condenó la masacre de la familia LeBaron y exigió justicia a las autoridades federales y locales.

La Presidente en funciones de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, dijo que ese órgano condenaba enérgicamente los acontecimientos contra integrantes de la comunidad mormona.

"No debemos permitir que este hecho quede impune, la pérdida de vidas humanas nos indigna. Se exige a las autoridades federales y locales realizar acciones necesarias para esclarecer los hechos y dar con los responsables", expresó.

Aunque los legisladores hicieron llamados de evitar la politización en el tema de la seguridad, en diferentes intervenciones intercambiaron culpas de la situación de la seguridad y violencia en el País.

El priista Héctor Yunes calentó los ánimos de los legisladores de la mayoría cuando advirtió que el caso de los LeBaron es la masacre número 15 de lo que va en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que es más de una al mes.

Yunes reclamó que el sistema de inteligencia del Gobierno se dedique más a seguir a cibernautas y bots, que ver los casos de violencia y preverlos a tiempo.

"No es suficiente con que se haga justicia, que no sea necesario hacer justicia y que no haya masacres, los 21 mil elementos de la Guardia Nacional en lugar de cuidar fronteras deberían ver estos problemas", sostuvo.

El panista Miguel Alonso Riggs pidió al Gobierno que se tome una semana o un mes para plantear una estrategia de seguridad que comience a impactar de forma positiva la vida del País.

"Con todo respeto y dolor, que dejen de defender lo indefendible y vean la realidad, ya expusimos el número de homicidios que hay, por favor dejen de tapar eso, no sean infames y vayan a Chihuahua a atender estos casos que lastiman", expuso el panista entre gritos de rechazo de los legisladores de Morena.

El coordinador de los morenistas, Mario Delgado, acusó una actitud mezquina de Yunes y de Riggs por seguir lucrando con el tema de la inseguridad.

"Se les olvida que es la herencia maldita que dejaron a este Gobierno, que vamos a revertir y es mucha hipocresía la suya, entregaron el país en un cementerio", exclamó Delgado.

Yunes respondió al morenista que en su bancada no se iban a callar con sus gritos e insultos.

El priista dijo que el Presidente ni siquiera fue empático con las víctimas y no hubo ninguna respuesta al caso en la conferencia de hoy.

"Y no queremos lucrar, ya dejen de echar la culpa, querían gobernar y no es nada importante lo que están haciendo (con seguridad)", manifestó.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, exigió que el Gobierno federal asuma su responsabilidad y garantice la seguridad.

Juárez afirmó que primero el Presidente dijo que en un día se resolvía la inseguridad, luego pidió seis meses y ahora estima un año.

Eso no es posible, advirtió, porque los mexicanos demandan seguridad ya, lo antes posible.

"No es posible que mujeres y niños se sumen a las víctimas del crimen organizado, mayor seguridad demandamos ahora, basta ya de evadir su responsabilidad", reclamó la perredista.

El panista Mario Mata acusó también que el Gobierno quiere evadir su responsabilidad.

"No quieren entender que, si hace 10 o 12 años, es ahora, aquí y ahora, no puede seguir eludiendo la responsabilidad de dar seguridad y reconocer que está fallando, tiene que cambiar.

"Estamos llegando a excesos y permitiendo que maten a mujeres, niños y bebés y nos quieren responder con gritos, insultos y evasiones, están en el Gobierno, en lugar de reclamar a las bancadas, allá donde se toman decisiones, estas son las consecuencias de evadir su responsabilidad de los que pasa en México aquí y ahora", expresó.

Gerardo Fernández Noroña, del PT, aceptó que desde el primero de diciembre de 2018 la seguridad es responsabilidad del actual Gobierno, pero reclamó que el PRI partidizara el hecho de la masacre de los LeBaron.

"Es la herencia maldita de sus gobiernos, es su herencia maldita desvergonzados, el PAN es Gobierno en Chihuahua y el PRI en Sonora.

"Pretenden que en meses resolvamos la tragedia, son unos chacales, celebran las acciones del narco, celebran matanzas, el baño de sangre, buitres, hipócritas e irresponsables", exclamó el petista en medio de los gritos de los legisladores del PAN.

Solo la convocatoria a un minuto de silencio por las madres de familia y sus hijos asesinados en los límites de Sonora y Chihuahua, en una emboscada del crimen organizado, fue lo que permitió que pararan los gritos y reclamos entre los legisladores.