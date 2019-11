Intenta PRD resurgir tras perder líderes

Nuevo Casas Grandes.- A raíz de la desbandada de varias de las principales figuras a nivel local, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), busca revivir para continuar siendo una de las fuerzas políticas importantes, tanto en el ámbito municipal como en el regional con miras al proceso electivo del 2021.

Inclusive, el hecho de que personajes del ámbito político identificados por años en las filas del PRD, e inclusive otros con menor permanencia, hayan decidido renunciar a su militancia, generó confusión entre los mismos militantes del partido del Sol Azteca en cuanto a la inexistencia de dirigencia municipal.





El proceso afiliación y reafiliación, que llevó a cabo a nivel municipal el PRD, a fin de dar cumplimiento a un ordenamiento legal de las autoridades electorales del ámbito federal, abonó aún más para generar el desconcierto entre los militantes.

Sobre este particular, Rafael Apodaca Magallanes, quien es el responsable a nivel municipal del Comité del PRD, precisó que efectivamente hace cosa de un mes se llevó a cabo el proceso de reafiliación de los militantes de ese partido político que a nivel estatal dejó de ser tal al no cumplir con la normatividad electoral para ello.

Aunque de momento señaló no contar con los números precisos que arrojó a nivel municipal ese proceso, Apodaca Magallanes, aseguró que a pesar del poco tiempo que se tuvo para efectuarlo, se observó una respuesta favorable para ratificar la permanencia en el partido o integrarse al mismo como nuevo militante.

En cuanto a señalamientos por parte de la misma militancia perredista de la inexistencia de una dirigencia municipal efectiva del PRD, e incluso de la ya operatividad de nuevos directivos, Apocada Magallanes, aclaró que ninguno de estos aspectos es verídico.

“Sigo al frente del Comité Municipal del PRD, y a la fecha no se ha realizado el cambio de dirigencia”, puntualizó, aunque, dijo, que ya se está a la espera de llevar a cabo un proceso interno para renovar la directiva local perredista.

Al respecto, confirmó que durante una reunión celebrada en ciudad Juárez con Jesús Ortega dirigente nacional del PRD y Luis Pavel Aguilar, directivo estatal, uno de los temas que se abordaron fue precisamente la renovación de los comités municipales a través de un respectivo proceso interno, como sería el caso de este municipio.

“A su debido tiempo, cuando se realice ese proceso interno, y se elija a nuevos dirigentes, será entonces el momento de hacer entrega del cargo, pero como eso todavía no se ha dado, a la fecha, sigo siendo el presidente del Comité Municipal del PRD”, acotó finalmente Rafael Apodaca Magallanes.