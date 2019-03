Inician prolongación de la avenida Madero

Nuevo Casas Grandes.- En días pasados, se comenzaron los trabajos de medición y delimitación en donde será la prolongación de la avenida Francisco I. Madero, en donde se realizara la construcción de la Plaza Nogales.

La directora de Obras Públicas Hortensia Payán Villalobos, informó que el área de Proyectos en este departamento comenzó a trabajar con la medición y la delimitación del trazo para la prolongación de la avenida Francisco I. Madero, en los terrenos donde a partir del mes de abril será construido el complejo comercial “Plaza Nogales”.

Detalló que desde las 7:00 horas del pasado martes y durante todo el día, un equipo de tres trabajadores del área de Proyectos de Obras Públicas se encargó de realizar y marcar las mediciones que son necesarias para trazar los carriles correspondientes en la prolongación de la avenida que actualmente termina a la altura del libramiento Luis R. Blanco.

“Acudimos a supervisar los avances en los trazos que nos habrán de indicar por donde se va a construir la calle que cruzará toda la zona en donde se va a construir la plaza pero que además dará acceso a la misma y que además cruzará la colonia Colosio para luego conectar con la avenida Tecnológico hacia a la salida a la ciudad de Chihuahua”, explicó la funcionaria municipal.

Detalló que como parte de la prolongación en la avenida Madero se tendrá que ajustar una ligera curvatura en su realización, esto con la finalidad de no afectar los terrenos de un particular. Asimismo, puntualizó que el Ayuntamiento no tuvo que realizar ningún pago sobre estos predios, ya que fueron donados por sus propietarios.