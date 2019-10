Inician programa piloto con riego de sello

Nuevo Casas Grandes.- Con una inversión de un millón 74 mil 146 pesos, la Presidencia Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, dio inicio a un programa piloto con riego de sello en callejones del centro de la ciudad.

Acompañado por la titular de Obras Públicas Hortensia Payán Villalobos, del regidor José Luis de la Campa, del residente de obra ingeniero Diego Cristián, de empresarios y vecinos del sector, el Presidente Municipal dio el banderazo de inicio a estas obras, que serán de gran beneficio para la comunidad en general, debido a que se trata de callejones céntricos y en donde existe mucha afluencia vehicular.

La funcionaria municipal detalló que los callejones en donde se aplicará este programa piloto son: callejón Juárez entre calle Minerva y avenida 5 de Mayo, así como entre calle 16 de Septiembre y avenida 5 de Mayo; callejón Ochoa entre 5 de Mayo y 16 de septiembre, así como entre calle 2 de Abril y Belisario Domínguez y finalmente en callejón Ahumada entre calle Galeana y Belisario Domínguez.

La obra consta de tratamiento de terracería, suministro e instalación de riego de sello de 0.25 y de 1.5 centímetros de espesor, guarnición de concreto de resistencia, señalamiento de pavimento, cubrimiento de superficie con dimensiones, características y colores, aplicado con pintura convencional en color amarrillo y blanco en carril separador.

El Presidente Municipal Héctor Mario Galaz Griego, señaló que está obra será de gran beneficio para los vecinos, pero además, de beneficio en general porque forman parte de un conjunto de callejones céntricos que no habían podido ser pavimentados y esto dejaba en desventaja hasta la propia fisonomía de varias calles en un sector muy céntrico de la ciudad.

“Con estas obras y otras más que se realizarán en callejones del centro de la ciudad, se confirma que estos trabajos no son solamente la obra de una persona o el capricho de algún funcionario en particular”, enfatizó Galaz Griego.

Aclaró que ya no es necesario como en antaño, que se hagan llegar muchas solicitudes para una obra. Basta con una sola solicitud que se presente ante la Presidencia Municipal o ante la Dirección de Obras Públicas para que se tome nota de ello y de acuerdo con la ley tendrá que presentarse ante el Coplademun para su aprobación.

Además el Alcalde reconoció que se necesita que exista un fondo económico que respalde este proyecto, porque si bien el recurso proviene del municipio, también se combinan recursos en este caso con el Fodesem, que es un fondo que aporta Gobierno del Estado a los municipios.

“Lo reitero una vez más. Si no fuera por los apoyos que le han estado brindando al Municipio de Nuevo Casas Grandes desde el gobierno del Estado, pocas cosas se hubieran podido hacer con esfuerzo y recursos propios del Gobierno Municipal. Aquí el factor fundamental radica en el apoyo que nos ha brindado y nos sigue brindando Gobierno del Estado”, concluyó Héctor Mario Galaz Griego.