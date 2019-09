Incertidumbre por recorte federal

Nuevo Casas Grandes.- Alcalde Héctor Mario Galaz, comentó que hasta el mes de diciembre se conoce si habrá o no afectación en cuanto a los recursos que se reciben por la federación, esto ante la reducción de recursos para el Estado de Chihuahua en el 2020.

El Presupuesto Fiscal para el 2020 de Gobierno Federal, india una reducción en los recursos para el Estado de Chihuahua, según el presupuesto enviado a la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Hacienda, en donde se aprecia que será menos dinero en dos ramos.

Estos fondos llegan a los estados a través de dos grandes rubros: el ramo 28, que es recurso que le corresponde a la entidad por su captación de impuestos y población, entre otros factores; y el ramo 33, que son recursos que vienen etiquetados para obras o gasto específico.

En el caso de Chihuahua, en el ramo 28 tendrá una disminución en términos reales del 0.8 por ciento y en el ramo 33 una baja del 3.9 por ciento.





Con respecto a ese presupuesto fiscal 2020, donde se tendrá la reducción en las participaciones a entidades y municipios, en los ramos 33 y 28, el Presidente Municipal, Héctor Mario Galaz, comentó que aún se desconoce si éste municipio se verá afectado por dicha disminución de apoyos federales.

“En este sentido, nosotros recibimos notificaciones hasta el mes de diciembre. Si se espera que haya recortes en los presupuestos para los estados pero no sabemos el recorte hasta donde llegue, si solo al estado, o también a los municipios”, detalló el edil.

Galaz Griego, añadió que existe una dirección de recursos dirigido al Estado, pero que se desconoce cuáles de los 67 municipios serán afectados y en cuanto sería la afectación.

“Para no especular, nos esperaremos a los primeros de diciembre que es cuando notifican de cuánto va a ser el importe de recursos que nos van a mandar en el ejercicio fiscal 2020”, comentó el Alcalde.

De igual modo, dijo que seguirán esperando los anuncios que dé el Gobierno Federal, “si en el presupuesto de la federación aparece algo de recursos para el estado y municipios, estaremos al pendiente”, señaló.

También informó que continuarán con los proyectos que fueron presentados anteriormente, los cuales están en espera en la Secretaria de Hacienda pero que ya fueron recibidos por la legislatura.

Algunos de estos proyectos son: pavimentación con 351 millones, así como recurso para el Teatro de la ciudad. Otro proyecto es el centro cultural ferrocarril, tienen todos los documentos de proyectos ya entregados.

“En caso de que Gobierno Federal anuncie que habrá recurso para obra en el año entrante, nosotros insistiremos en estos proyectos”, finalizó Héctor Mario Galaz, presidente de Nuevo Casas Grandes.