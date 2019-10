Hospitalizan a 3 hermanas; las choca ebrio

Nuevo Casas Grandes.- Los accidentes del fin de semana dejaron un saldo de 8 heridos, algunos de ellos de gravedad como consecuencia de la falta de precaución y el estado de ebriedad con que circulaban algunos de los infractores, dejando además cuantiosos daños materiales y dos de los casos consignados ante las autoridades del Ministerio Público.



HOSPITALIZADAS, TRES HERMANAS QUE VIAJABAN EN TAXI



De acuerdo a lo informado por la Fiscalía General del Estado, el caso más grave fue el ocurrido la madrugada de ayer en calles de la colonia Francisco Villa, cuando un conductor en completo estado de ebriedad y a exceso de velocidad que no presentó licencia de conducir, se impactó de lleno contra un taxi en el que viajaban tres hermanas, resultando los cuatro pasajeros con lesiones múltiples que obligaron a su traslado a un hospital.





El el aparatoso choque, el taxi donde viajaban cuatro personas fue proyectado contra un portón que también sufrió daños materiales considerables.

Fue a las 00:50 de la madrugada de ayer cuando en las calles París y Orquídea sufrieron el accidente tres hermanas que viajaban a bordo de un taxi de la marca Nissan, línea Tsuru de color blanco, modelo 2012 y con placas de circulación “92-40-BWC”, conducido por Luis Alfonso Domínguez Ramírez de 43 años quien también tuvo que ser hospitalizado en el Seguro Social.

Las víctimas fueron identificadas como Blanca Aidé García Chánez de 31 años, así como sus hermanas Brenda de 30 y Karla de 17, las cuales fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja que se las llevaron de emergencia al hospital del IMSS.

En tanto, el responsable de nombre José Rubén Alvarez Martínez de 19 años, sin licencia y en completo estado de ebriedad, fue detenido luego de provocar este accidente a bordo de una vagoneta de la marca Ford, de la línea Explorer, modelo 1996, de color verde y con matrícula “ELX-9758”.

Asimismo, en el choque resultó afectado un portón propiedad de César Gallegos Trejo de 54 años, pues el taxi se estrelló frente a su casa en el 4101 de la calle París, por lo que bajo el expediente “50-2019-897”, el detenido por la Policía Vial y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado deberá enfrentar un proceso por los delitos de daños, lesiones y lo que resulte.



SE ESTRELLA EN MOTO CONTRA ESTACIONADO



Un motociclista a exceso de velocidad que perdió el control del volante, al no guardar distancia con respecto a un vehículo estacionado, terminó estrellándose contra la unidad y al final, tuvo que ser trasladado a un hospital por las lesiones que presentó.

De acuerdo a lo informado por las autoridades de la Dirección Municipal de la Policía Vial, este accidente se registró a las 11:09 de la noche de anteayer en las calles Pablo Gómez y José Martí, donde fue necesaria además de la presencia de los agentes de la corporación, de paramédicos de la Cruz Roja.

El infractor y a la vez afectado en este accidente al resultar severamente lesionado, fue identificado como Benjamín R.H. de 28 años, mismo quien al accidentarse, venía a bordo de una motocicleta de la marca Italika 2018 de color negro con gris y sin placas de circulación.

Completamente desecha de la parte frontal, la motocicleta fue remolcada a un corralón mientras que el herido fue trasladado a recibir atención médica al hospital del Seguro Social donde quedó internado.

Por su parte, el afectado del choque por los daños materiales ocasionados a su automóvil de la marca Nissan 1990 de color blanco y con matrícula “ELS-76-62”, se identificó como José Carlos R.C. de 24 años.



UN ARROLLADO, ENTRE OTROS LESIONADOS LEVES



Otras tres personas resultaron lesionadas en accidentes el fin de semana, pero sin lesiones graves por lo que no fue necesario que los trasladaran a un hospital, confirmaron las autoridades de la Policía Vial en sus reportes.

Uno de los casos es el de un hombre que fue arrollado y en donde el conductor se dio a la fuga, pero resultando que el lesionado con heridas leves, fue el infractor al haber cruzado una calle de manera incorrecta.

Este caso se registró a las 6:15 de la tarde sobre la avenida De la Raza a la altura de la calle Fernando Montes de Oca, donde se reportó que había sucedido un atropello por lo que elementos de la corporación se trasladaron al lugar y se solicite o una ambulancia de la Cruz Roja.

Ya en el sitio, se entrevistó a José Luis A.G. de 29 años, quien no requirió de ser hospitalizado y quien mencionó que quien lo arrolló tripulaba un automóvil de la marca Dodge, de la línea Stratus y de color blanco.

Otro accidente se dio a las 3:41 de la tarde en las calles Laguna Bustillos a la altura de la calle Alamo, donde los tripulantes de una motocicleta terminaron chocando contra una camioneta tipo pick-up por no ceder el paso preferencial.

En este caso el infractor fue identificado como Ricardo L.L. de 41 años, el cual al requerirle sus documentos no presentó licencia de manejo ni traía placas de circulación en su motocicleta de la marca Italika de color verde con blanco y negro, resultando afectado también su acompañante Ricardo L.R. de 14 años.

El conductor afectado en este choque, fue identificado como Erick Alejandro D.T. de 34 años, mismo que tampoco presentó licencia de manejo y que al impactarse, tripulaba una camioneta tipo pick-up de la marca Chevrolet, modelo 201 de color negro y con matrícula “ED-12347”.