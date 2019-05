Hallan sano al 'levantado'; huye a Madera

Nuevo Casas Grandes.- Luego de sufrir un “levantón” por un comando armado la tarde de ayer en la colonia Villahermosa, un hombre fue hallado al parecer sano y salvo alegando que “todo había sido una confusión”, pero inmediatamente abandonó la ciudad y se fue a otro municipio.

Este hecho que había causado una intensa movilización policiaca, se registró sobre la avenida Emiliano Zapata a la altura del callejón México 68, cuando la víctima de nombre Edy Vicente Suárez Renova de 21 años, viajaba a bordo de un automóvil de la marca Toyota acompañado de unos amigos.

Sin embargo, justo en ese punto el vehículo fue interceptado por una camioneta tipo pick-up de la marca Ford de color negro, de la que descendieron cuatro sujetos armados y encapuchados, mismos que con lujo de violencia se llevaron a la víctima y enfilaron con rumbo desconocido.

Luego de horas de incertidumbre y de que no sólo se implementó un operativo policiaco para tratar de dar con el paradero de la víctima, sino que en las redes sociales se generó gran expectación y alarma por el caso, donde los cibernautas estuvieron compartiendo opiniones.

Más tarde, una mujer quien dijo ser tía de la víctima, regresó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, para confirmar que su sobrino ya había sido localizado sano y salvo y que “todo se trataba de una confusión”, dejando sin efecto la denuncia “NUC-50-2019-0000407”.

No obstante, el presunto privado de la libertad no acudió en persona a la FGE, pues a pesar de que el “levantón” había sido una confusión, el hombre apareció a pie a las 3:00 de la tarde de ayer mismo en la gasolinera de la avenida Benito Juárez en la salida al vecino municipio de Casas Grandes e inmediatamente, familiares de éste se lo llevaron a otro municipio lejos de Nuevo Casas Grandes.

Por último sólo se le informó a la Fiscalía General del Estado que quien había sido privado de la libertad ya se encontraba sano y salvo sin mayores consecuencias, por lo que el caso queda sin efecto.