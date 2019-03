Hacen manifestación pacífica en el plantel

Nuevo Casas Grandes.- Padres de familia exigen la destitución de la Directora de la Escuela Primaria Abraham González, Oralia Aragón, y se manifiestan de manera pacífica a las fueras del plantel la mañana de ayer.

“Estamos aquí lo padres de familia por un problema que se ha suscitado, desde 6 meses la prepotencia de la directora Oralia que es la que pusieron en este plantel, desde ahí se han tenido problemas tanto en lo administrativo, y ahorita el ultimo problema que se presentó fue que injustificadamente la directora suspendió a 6 alumnos de la escuela, sin explicar a los padres de familia cual era el motivo, ella tomo la decisión, sin notificar a los papas por qué se les suspendía”, explicó uno de los padres de familia inconformes.







Y con ello también una situación con la maestra Cinthia de sexto año, quien tuvo un problema con el conserje de la escuela, que la directora en lugar de solucionar el problema, como autoridad de la escuela, solo lo que hizo fue solapar al conserje y retirar a la maestra.

“El motivo es que los alumnos, nuestros hijos exigían que regresara la maestra, ya que fue algo injusto, y atentando ella (la directora) al suspenderles a su maestra. Nuestra demanda como padres de familia, es que solicitamos la destitución de la maestra Oralia de la dirección, por todas las anomalías que ha estado cometiendo durante estos últimos seis meses, hasta la fecha, y que se vuelva a instalar a la maestra Cinthia de nuevo con nuestros hijos en la escuela”, expresaron los padres de familia.

Argumentan que con el cambio de maestra repentino que se tuvo en uno de los grupos de sexto año, sus hijos se están atrasando en su aprendizaje, por eso estamos pidiendo que regrese la maestra Cinthia.

Asimismo, uno de los padres de familia inconformes comentó que en días pasados se acudió a una cita con el inspector escolar, pero no fueron atendidos, solo los hicieron esperar.

“Como padres de familia estamos, inconformes con las decisiones de la directora, por ello decidimos cerrar la escuela”, enfatizaron.

Una de las madres de familia que se encontraba en el lugar, señaló; “Yo no la quiero cerca de mi hija, se porta hostil con nuestros hijos, ya no la queremos en esta escuela”.

Fue desde antes de las 8 de la mañana cuando los padres de familia decidieron colocar una cadena con candado en la puerta principal de la escuela primaria Abraham González, ubicada en el Fraccionamiento Paquimé, negando el acceso al personal docente, administrativo, y alumnado.

Y fue cerca de las 9 de la mañana, cuando al lugar arribó el Coordinador de la Región Paquimé, Juan Carlos Romero Piñuelas, quien se acercó con los padres de familia para escuchar sus peticiones.

Quien informó a los padres de familia, que ya se estaba trabajando en el caso, que ya estaba enterado de la situación. “Lo primero es la educación de sus hijos, ya en meses anteriores se trató de hacer conciliación, se han tenido reuniones con maestros, llamadas de atención a la directora, lamentablemente no se ha logrado se siguen suscitando problemas, yo he decidido tomar la documentación, las evidencias que tenemos que nos hicieron llegar tanto ustedes, como padres de familia, así como quejas e irregularidades en contra de la maestra Oralia, por parte de docentes, precisamente ayer y antier estuve en chihuahua, y el caso ya está en el área de Jurídico, ya se van a tomar cartas en el asunto”, mencionó Romero Piñuelas.

De igual modo, solicitó a los padres de familia a que se abriera la puerta de la escuela para que los docentes y alumnos pudieran trabajar. Pidiéndoles el apoyo, para que se continuara con las clases, y se comprometió a que en la próxima semana se tendrá ya pronta resolución a esta problemática.

Por otra parte, accedió a la petición de los padres de familia y alumnos del sexto grado, de que regresará a la escuela la maestra Cinthia, “niños su maestra va a regresar con ustedes”, les expresó a los alumnos presentes. Por su parte, las alumnas que se encontraban presentes se mostraron emotivas, con lágrimas en los ojos se alegraron del regreso de su maestra, la cual había sido retirada por parte de la Directora Oralia Aragón.

Los padres de familia, fueron escuchados por el Coordinador de la Región Paquimé, Juan Carlos Romero Piñuelas, quien se comprometió también a cumplir con las peticiones, y ellos accedieron a abrir la puerta de la escuela, siempre y cuando no entre la Directora Oralia Aragón.