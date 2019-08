Fue todo un éxito el Festival Gastronómico

Nuevo Casas Grandes.- Durante dos días, cientos de familias disfrutaron de un gran evento organizado por la Presidencia Municipal a través de la Dirección de Educación y Cultura, en el cual se ofreció a los asistentes una amplia diversidad de platillos, antojitos, postres y bebidas; todo bajo un ambiente 100 por ciento familiar y de fiesta, que se vio coronada con la presentación de la reconocida agrupación “Changos”.

Pero no solo los habitantes de este municipio se divirtieron con las actividades artísticas y musicales o se saborearon con la deliciosa gastronomía de Nuevo Casas Grandes, ya que no sólo se contó con la presencia de visitantes de los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, sino que incluso se dio a conocer la presencia de una turista originaria de Brasil.

El Festival Gastronómico comenzó el día sábado 10 de agosto en la avenida Constitución a la altura de la Presidencia Municipal poco después de las 7:00 de la noche, con la apertura de los puestos de comida entre los que destacan El Ahumador, El Jinete, Pistoleros, Rancho Viejo, Mariscos Gourmet, Pavos Parson y muy variados antojitos como Rickys Fries, chilindrinas, gorditas, enchiladas, tripitas, hamburguesas, elotes, entre otros.





Además los asistentes disfrutaron de las bebidas preparadas en el Bar Precopa y Chupetería, así como las rusas, sotol, y aguas frescas, y de deliciosas bebidas de Caffento. Pero también los aficionados a la comida dulce disfrutaron con la presencia de Helados Mao, Bubble Waffle, Nieve de Garrafa, Pastel y Repostería, y Roles Caseros, entre muchos otros.

El Presidente Municipal Héctor Mario Galaz y su esposa, la Presidenta del DIF Municipal Rosa María García Armendáriz acudieron acompañados por su familia, a disfrutar del Festival Gastronómico y saludaron a las y los ciudadanos que se acercaron a felicitarlos por la realización de este evento que reunió a las familias en un ambiente familiar, pero que además apoyó al sector restaurantero y emprendedor, ya que no se cobró un solo peso a quienes quisieran instalar su puesto de venta de alimentos.

Además de la comida y bebida, se ofreció alternativas de entretenimiento para niños y niñas con la instalación de una cabina fotográfica, pintura de cerámica y un brinca-brinca, en tanto que el escenario que fue montado frente a la explanada de la Casa de la Cultura permitió disfrutar de una pasarela a cargo de la Escuela COEE, así como la presentación de Karla Bell, y pasadas las 9:00 de la noche el baile estuvo a cargo de la agrupación Changos.

Para el cierre del 1er Festival Gastronómico “Nuevo Casas Grandes Te Quiero…por tus Sabores”, se presentó la Rondalla de la UACJ, el grupo de danza folklórica del Municipio para continuar con la transmisión de una película en la pantalla gigante; ya por la noche, el ambiente de fiesta estuvo a cargo del grupo Húngaro, concluyendo de esta manera el primer festival de los que se espera sean muchos y se convierta en una gran tradición en esta ciudad.

Al brindar su mensaje ante los ciudadanos reunidos en la avenida Constitución frente a la Presidencia Municipal, el Alcalde Héctor Mario Galaz Griego, agradeció el que estén acompañando al gobierno que realiza este evento por primera vez, y reconoció que hace tiempo surgió esta idea para ofrecer a las familias de Nuevo Casas Grandes, la comida que aquí se ofrece en los diversos restaurantes y negocios de comidas.

Agradeció a los casi 50 participantes que aceptaron la idea de mostrarle a toda la gente del municipio, la sabrosura de los platillos que aquí se preparan y anunció que próximamente se llevará a cabo una actividad artística en la plaza Benito Juárez, en donde dijo, estará amenizando el grupo Húngaro y otras agrupaciones que interpretan música norteña o de banda.

Finalmente, Galaz Griego aprovechó para invitar al talento local para que se dé a conocer en estos domingos de talento, “porque se trata de fomentar las expresiones artísticas”, concluyó.