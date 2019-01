Exponen padres de familia su punto de vista al obispo

Nuevo Casas Grandes.- Ayer dmingo, padres de familia del colegio Paquimé, se manifestaron frente a la catedral de la Medalla Milagrosa, para hacerle ver su malestar el obispo de la Diócesis local, Jesús José Herrera Quiñones, por el cambio de directiva en colegio Paquimé, el cual se encuentra ubicado con rumbo a la laguna Fierro.

Los padres de familia están en desacuerdo por las decisiones tomadas por el obispo, que afectan de manera directa a sus hijos, según mencionaron los mismos manifestantes.

“Estamos contentos con el trabajo que ha hecho la madre Carolina Lara, pero nos molesta que el obispo tome decisiones que afectan directamente a nuestros hijos, queremos una explicación del porquée quieren cambiar de nombre a la escuela, del porque quieren cambiar a toda la directiva, no es justo que se basen en que el colegio está en crisis, y si es el caso nosotros podemos ayudar a que se regularicen las cosas, pero no queremos que se hagan cambios en el colegio”, externaron los padres de familia.

Cabe mencionar que para poder ser escuchadas sus demandas, tuvieron que esperar a que el obispo terminara la misa del domingo, la cual estaba estipulada a la 1 de la tarde.

Los padres dicen estar contentos con la educación que hasta el momento han recibido sus hijos, la cual mencionan ha sido basada en valores y calidad humana.

Informaron que desde el 14 de enero ya se había tenido un acercamiento con las autoridades diocesanas, donde se dijo que en una semana sostendrían un dialogo, pero que hasta la fecha no se había tenido un resultado positivo en cuanto a dicha reunión.

Los mismos padres de familia dijeron estar dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para que no se lleve a cabo el cambio de directiva, incluso amenazaron de quitar a sus hijos del colegio Paquimé, si las cosas se hacen como el obispo dispone.

El asunto consiste en que se había estipulado por el obispo, Jesús José Herrera Quiñones, que se cambiara el nombre de colegio Paquimé a colegio Fray Felipe de Jesús, donde las mismas autoridades tomarían las riendas del colegio, dejando fuera a la mayoría de la directiva encabezada por la madre Carolina Lara.

Es por ello, que los padres de familia esperaron a que el obispo saliera de misa para ser atendidos.

Sin embargo, en un principio, a la salida del encargado de la Diócesis de Nuevo Casas Grandes, este mismo no quiso hablar con los manifestantes, diciéndoles que si no eran católicos, que las cosas no se hacían de esa manera.

Ante eso, los padres de familia se postraron a un costado de la camioneta del obispo para ser atendidos, así mismo se instalaron en las afueras de las oficinas de la catedral de la Medalla Milagrosa para ser escuchados.

Después de un breve tiempo, el obispo salió a hablar con los manifestantes, para externarles que las decisiones tomadas son en busca de la mejora de la educación de los niños y del personal docente.

“Necesitamos impulsar el colegio, los cambios que estamos considerando son buenos, estamos en busca de la mejora, teniendo en cuenta que el colegio pertenece a la Diócesis de Nuevo Casas Grandes” expresó Herrera Quiñones.

Pero los padres de familia insistieron en que no querían que quitaran de la dirección a la madre Carolina Lara, para que el director de la Fray Felipe tome las riendas del plantel educativo en mención.

Para finalizar, el obispo dijo que se tendrá una reunión el próximo viernes entrante para que se escuchen las quejas y se lleguen acuerdos benéficos para las partes.

Mientras tanto se está considerando ya no cambiarle el nombre al colegio Paquimé, en espera de que se llegue la siguiente reunión.