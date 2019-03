expone queja contra atención médica del IMSS

Nuevo Casas Grandes.- Un hombre de 62 años, residente del municipio de Buenaventura y derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), expuso una queja en contra de personal de enfermería y médico de la institución a quienes calificó de “insensibles”, “déspotas” e incluso “carentes de ética profesional”.

El quejoso que dijo llamarse Víctor Javier Chávez Rosas, narró que además su esposa Rosa Hilda Vega, también ya mayor de edad, sufrió un desmayo que la llevó a sufrir fractura del tabique nasal, debido al cansancio por las horas que permaneció vigilante a su lado.

Chávez Rosas, atribuyó la situación que vivió durante varios días de la semana pasada, a la insensibilidad de personal de enfermería, así como de médicos del IMSS, tanto de la clínica existente en el municipio de Buenaventura, como en el Hospital de esta ciudad.

“Es bastante lo que pagamos como derechohabientes, como para que recibamos una atención tan deficiente y un pésimo trato, y eso sin tocar el punto de la falta de medicamentos”, apuntó.

Explicó que su primer punto de contacto fue la clínica del IMSS en Buenaventura, al sufrir un fuerte y agudo dolor en el pecho, que inicialmente le fue diagnosticado “como una angina de pecho”.

Dijo que al pasar las horas y continuar con el dolor, regresó a la clínica, para recibir ahora un nuevo diagnóstico por parte de otro médico en el sentido de que su malestar obedecía “a una gastritis”.

Una tercera opinión médica fue en el sentido de que “no tenía nada y que su salud era la de un quinceañero”.

Pero, el dolor no se le quitaba, así que Chávez Rosas, optó por acudir con un médico particular quien le diagnosticó se encontraba en una delicada situación de salud.

A regañadientes, de la clínica del IMSS de Buenaventura, se autorizó su traslado al Hospital en esta ciudad, para lo cual, mencionó, tuvo que pedir prestado un vehículo en la empresa donde labora.

Para su mala fortuna, el hombre, apunta, que el pésimo servicio y el maltrato recibido en la clínica del IMSS de Buenaventura, lo sufrió también en el Hospital de esta ciudad.

“No es justo, y es por eso que invito a los derechohabientes que al igual que yo han sido víctimas de ese pésimo servicio y maltrato a que no se queden callados, a que denuncien, porque no estamos pidiendo una atención médica gratis, sino que la pagamos y no la cobran bien cara”, apuntó finalmente Chávez Rosas.

