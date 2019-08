Exhortan a tiendas a mantenerse limpias

Nuevo Casas Grandes.- Las direcciones de Servicios Públicos Municipales y Desarrollo Urbano en la Administración Municipal 2018 – 2021, a través de los inspectores ecológicos harán llegar un exhorto a las principales tiendas de autoservicio que hay en la ciudad, con el fin de que mantengan limpias, tanto sus zonas de descarga y entrada de mercancía, así como las áreas de acceso a los clientes para evitar dar una mala imagen urbana.

Durante el pasado fin de semana, cuando varios ciudadanos hicieron llegar al departamento de Comunicación Social una serie de imágenes, en las que se puede apreciar basura tirada sobre el piso y a lo largo de los callejones en donde se ubican los accesos posteriores a estos establecimientos, principalmente donde se entrega mercancía.

Debido a lo anterior, solicitaron que las dependencias antes mencionadas intervinieran en esta problemática para no verse afectados con un ambiente contaminado, ya que la basura tirada sobre la calle puede convertirse en un foco de contaminación para las familias que tienen sus hogares muy cerca de dichas tiendas de autoservicio.

El director de Servicios Públicos Municipales Armando Cázares reconoció que se mantiene un trabajo de limpia permanente en las calles y avenidas de esta ciudad, con un programa ya establecido para que lleve a cabo la recolección de basura durante los diversos días de la semana, no obstante, señaló que estos centros de autoservicio deben mantener limpios los alrededores de sus establecimientos.

Por su parte, la directora de Desarrollo Urbano y Ecología Ana María Rojas, manifestó que la ley no contempla la aplicación de multas en esta ciudad al no encontrarse establecida en la ley de ingresos del Municipio; sin embargo, reiteró que sí están facultados para enviar requerimientos a estos establecimientos y conminarlos a limpiar y mantener libres de basura sus área de descargue de mercancías, así como los accesos de entrada.