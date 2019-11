Ex funcionarios buscan comprobar que no desviaron 2 mdp

Nuevo Casas Grandes.- David Madrid, ex tesorero de Nuevo Casas Grandes, en la administración municipal 2016 - 2018, dio a conocer que él y el ex oficial Mayor, Miguel Ángel López, acudirán ante el Ayuntamiento para mostrar documentación donde se fundamenta que no hubo desvío de dos millones de pesos, explicó la observación realizada por parte de auditoria.

“No estamos escondiendo nada”, señaló el ex tesorero municipal de Nuevo Casas Grandes, David Madrid Ontiveros, quien junto con Miguel Ángel López Madrid, ex oficial mayor de este municipio, fueron señalados por la auditoria superior del Estado, dentro de la sesión ordinaria de cabildo, llevada a cabo el pasado miércoles.

Madrid Ontiveros, puntualizó, que no es un desvío de recursos tal como lo manejado por algunos medios informativos, argumentó que por parte de auditoria se presentó un oficio en el cual se presume una responsabilidad administrativa sancionatoria por quedar insatisfechos con la respuesta dada en su tiempo.

Con respecto a lo anterior, donde se hizo una prestación de servicio médico por la cantidad de 2 millones 248 mil 401 pesos con 8 centavos, en el año 2017, donde se requería facturar como servicios profesionales, realizándose el convenio con la Clínica de Atención Medica y Quirúrgica de Chihuahua, quien a su vez presentó el estado de servicios prestados hacia el municipio donde el servicio era más barato que con otros proveedores.

El ex funcionario municipal, agregó que del mes de enero al mes de marzo del 2017, se realizaron varios servicios médicos como medicina, laboratorios, farmacia y otros relacionados. Por lo cual, mencionó que está dispuesto a asistir con la comisión de regidores encargada del caso.

Aunado a ello, señaló que existe la documentación necesaria que reivindica su imagen, y la imagen del ex oficial mayor de este municipio.

Dijo también, que existe un contrato con la empresa mencionada, firmado por tesorería, oficialía mayor, regidor de hacienda en ese entonces Pánfilo Natera, líder sindical de los trabajadores de presidencia Pilar Córdova. “Si hubieran estado mal las cosas, o de haber alguna anomalía, ninguno de los firmantes se hubiera prestado a ello”, expresó.

Madrid Ontiveros, detalló que los gastos derivados del servicio médico utilizados en esas fechas, ascendían a 592 mil 057 pesos con 54 centavos mensuales, consumidos por todos los departamentos de presidencia municipal.

Donde solicitó al prestador de servicios, un desglose de todas las atenciones médicas que se brindaron a empleados municipales.

No obstante, puntualizó que el error estuvo en la factura que debía de llevar “Servicios Profesionales”, para que la auditoria superior del Estado no hiciera esta observación.

David Madrid Ontiveros, agregó que por parte de presidencia municipal, se le facilitaron los documentos necesarios en los que se demuestra que no existe ningún desvió de recursos, que todo el problema está en la forma del llenado de factura que solicitó la auditoria.

Insistió en que no hay daño al erario público, “está fundado y motivado”.

Para finalizar, el ex tesorero municipal, dijo estar a la disposición del Ayuntamiento, para asistir y demostrar lo mencionado anteriormente.

[email protected]