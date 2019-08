Estará carretera a Janos lista para este año

Nuevo Casas Grandes.- La diputada federal del distrito 02, Teresa de Jesús Vargas Meraz, dio a conocer que por parte de la empresa encargada de los trabajos en el tramo carretero Nuevo Casas Grandes - Janos, están comprometidos a finalizar con esta obra en este año 2019.

“Los recursos ya están y ya se están ejerciendo, la parte especifica de la desviación que es la parte donde se quejaba mucha gente por las pésimas condiciones en que se encontraba, que ya hay trabajo avanzado, y luego había gente que preguntan el por qué le están avanzando a la desviación, si le tienen que estar avanzando a la carretera, están haciendo las dos cosas simultáneamente, se les dio mucho énfasis en que habilitarán la desviación para que la gente pudiera transitar en lo que esta la carretera, es en lo que han estado trabajando”, comentó Vargas Meraz.



Cabe mencionar, que en relación a ese tramo carretero Nuevo Casas Grandes - Janos, que aún no ha sido terminado, se han tenido constantes quejas por las condiciones en que se encontraba el mismo, debido a varias afectaciones en los vehículos e incluso posibles accidentes, son parte de las quejas ciudadanas de quienes han transitado por dicho tramo carretero.

La diputada, conocida como Maite Vargas, mencionó lo siguiente: “Yo he estado en contacto con quién es el director del centro, el ingeniero Huerta, y todavía ellos sostienen que terminarán antes de que concluya el 2019 con esta carretera, es lo que se le está exigiendo a la empresa, se hace la licitación donde se consigue un presupuesto que no estaba asignado, que fueron 315 millones, se tomó otro presupuesto de otro tramo carretero que estaba planeado para otro municipio del estado de Chihuahua, ya tienen 2 meses trabajando y la palabra de la SCT es que la carretera se termina para este 2019”.

Aunado a lo anterior, la legisladora añadió que ha estado al pendiente de esta problemática que inquieta a los pobladores de la región noroeste del estado de Chihuahua.

Por ello señaló que el compromiso de la empresa y de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es que pare este año 2019 sean terminados los trabajos del tramo carretero Nuevo Casas Grandes - Janos.