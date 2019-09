Entregan alcaldes de Janos y Ascensión primer informe de gobierno

Nuevo Casas Grandes.- La alcaldesa de Ascensión, Laura Bernarda Romero García y el alcalde de Janos Sevastián Efraín Pineda Acedo, entregaron ayer su primer informe de gobierno al Ayuntamiento, y posteriormente en eventos masivos dieron a conocer a la población de ambos municipios las obras, proyectos y acciones realizados durante los primeros 12 meses de sus respectivas administraciones municipales.

En ambos eventos masivos, el de Ascensión, efectuado en el Centro Cívico Municipal, y el de Janos, en el Gimnasio Municipal, estuvo presente el gobernador Javier Corral, quien reconoció el trabajo realizado por ambas administraciones municipales y reiteró el compromiso del gobierno estatal de inversión en diversos renglones en los dos municipios.

En el caso del municipio de Ascensión, la titular del Ejecutivo municipal, Laura Bernarda Romero García, destacó lo que llamó “una cifra histórica” al precisar la inversión de recursos en el orden de los 54 millones de pesos.

“Han sido 12 meses de trabajo y pluralidad, de lucha incansable por defender los intereses de nuestro municipio, y una vez más reafirmo mi compromiso y disposición para sacar adelante a Ascensión, garantizándoles que siempre atenderemos sus peticiones y estaremos al pendiente de las necesidades, para así lograr los objetivos planteados”, expresó en su mensaje Romero García.

La alcaldesa, refirió acciones para beneficio de los sectores más vulnerables, como despensas para niños, personas discapacitadas, mujeres embarazadas y jefas y jefes de familia y la distribución de más de 103 toneladas de alimentos para desayunos escolares repartidas en 81 mil 608 raciones.

Además, apuntó, la gestión de sillas de ruedas, servicios y apoyos en el tema de salud como operaciones de cataratas, medicamentos, traslados, asesoría jurídica, psicología y trabajo social.

Subrayó la atención a través de la Unidad de Rehabilitación Social (UBR), a 29 personas con aparatos auditivos, 63 lentes y armazones, 150 becas de discapacidad, más otras 30 en proceso, 55 sillas de ruedas, tres prótesis, y seis mil 47 terapias.

“En el tema de desarrollo social hemos estado muy al pendiente para no descuidar a los que menos tienen y más necesitan”, enfatizó y precisó apoyos a instituciones, económicos, compra de medicamentos, traslados, estudios clínicos, transporte, consultas médicas.

Apuntó que pese al retiro del apoyo del gobierno federal, la administración se hace cargo de los dos comedores que operan en la cabecera municipal y en el que se atiende en uno de ellos a más de 250 niños y niñas.

Mencionó que a través de la Instancia Municipal de la Mujer, se han desarrollado acciones como lo son conferencias, talleres, marchas, asesoría jurídica y la implementación de una política pública para disminuir la violencia contra la mujer.

En este punto, la alcaldesa hizo un llamado a toda la comunidad: “no más violencia contra las mujeres en ninguna de sus facetas. Seamos y eduquemos a mujeres libres de pensamiento y de ideales firmes”.

En la atención a la juventud, expresó que se han implementado pláticas, talleres sobre prevención de suicidio, educación sexual, prevención de alcoholismo, caminatas por la salud mental, bicicletadas, obras de teatro y cine con la finalidad de que los jóvenes obtengan la suficiente información que les de las herramientas necesarias para seguir adelante con sus metas.

En el rubro de Desarrollo Rural, la titular del Ejecutivo municipal destacó la mejora de 560 kilómetros de caminos rurales, la reparación del bordo de contención de Puerto Palomas de Villa, el desensolve de la Laguna Colorada, la entrega de semilla subsidiada y de boilers solares entre otras acciones.

En el rubro educativo, resaltó la firma del convenio con el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes para la instalación de una extensión de modalidad virtual en el municipio.

“El reto fue grande, ya que se hizo una fuerte inversión municipal, pero siempre con la visión firme y clara de que en Ascensión exista la educación superior al alcance de los jóvenes”, enfatizó.

Al retomar el tema de lo que calificó como “una inversión histórica” de 54 millones de pesos en obra pública, la alcaldesa detalló que 11 millones de esos recursos, se han invertido y se aplicarán en infraestructura deportiva en la cabecera municipal, y en las comunidades de Puerto Palomas de Villa, Colonia Victoria y Ejido Ley 6 de Enero.

Asimismo, 17 millones de pesos en infraestructura social en la cabecera municipal, en la colonia Victoria, en Ejido Ley 6 de Enero, en Puerto Palomas de Villa, ejido Casa Verde, y en la colonia Modelo.

En el rubro de infraestructura educativa, en la cabecera municipal, en la colonia, en la colonia Victoria, en la colonia Modelo, en Casa Verde y en Puerto Palomas de Villa.

En inversión para pavimentación, la alcaldesa, detalló, la cobertura de más de 16 mil metros cuadrados, en tres calles de la cabecera municipal, igual número de arterias en la comunidad de Puerto Palomas de Villa y un par en la colonia Victoria, además de un programa integral de relleno de calles en el seccional de Puerto Palomas de Villa.

“Algunas de las obras mencionadas ya se han concluido y otras se encuentran en proceso”, apuntó.

De igual forma, Romero García, resaltó la colaboración para restaurar el desvío de la carretera Nuevo Casas Grandes-Janos, y en materia de ingresos propios, precisó la cifra de siete millones 181 mil, 256.49 pesos por concepto de pago de predial y la rifa por primera vez en el municipio de una casa, como estímulo a los contribuyentes por el pronto pago.

Reconoció el trabajo del departamento de Servicios Públicos, con diversas actividades y la implementación de diversos programas.

A través del Departamento de Protección Civil, señaló la obtención de seis mil despensas, igual número de cobijas, mil láminas, mil 500 kits de aseo personal y misma cifra para limpieza, así como mil 800 colchonetas, apoyos del programa FONDEN que se distribuyeron equitativamente en todo el municipio.

En materia de Seguridad Pública, subrayó, la adquisición de una patrulla y dos motos, equipo táctico, y armamento.

Antes de concluir su intervención, la alcaldesa Laura Bernarda Romero García, pidió el apoyo del Ejecutivo estatal para solventar la problemática que existe en todo el municipio en materia de salud.

“Necesitamos médicos en la noche en toda la semana, equipamiento para el Centro de Salud y más medicamento, así como una ambulancia. Estoy dispuesta a aportar lo que sea necesario para mejorar las condiciones de este servicio prioritario e indispensable en todo el municipio”, señaló enfáticamente.

Asimismo, solicitó el apoyo del gobierno estatal para la construcción de un puente en el río Casas Grandes a fin de conectar el camino de la cabecera municipal con las colonias Casa Verde, El Camello y La Salada, y para la conexión del Pozo 2 de García, al igual que la construcción de una laguna de oxidación en el Ejido Ley 6 de Enero.

“Se que aún nos faltan objetivos por cumplir, pero estoy convencida que estamos por buen camino, con la ayuda y participación de cada uno de ustedes, y juntos, lograremos transformar nuestro hermoso municipio”, acotó finalmente la titular del Ejecutivo municipal, Laura Bernarda Romero García.

En lo que corresponde a la rendición de cuentas a la ciudadanía por parte del alcalde de Janos, Sevastián Efraín Pineda Acedo, en su mensaje subrayó que en los primeros 12 meses de su segundo periodo al frente de la administración municipal (2018-2021), ha procurado que las acciones y gestiones sean dirigidas a los que menos tienen y bajo una política de “hacer más con menos”.

Resaltó, la aplicación de 2.5 millones de pesos de recursos provenientes del FISM y de recaudación propia, en la rehabilitación y construcción de viviendas para personas vulnerables, en un marco de 35 acciones realizadas y otras en proceso actualmente en nueve comunidades y la cabecera municipal.

“El rostro agradecido de cada persona se queda por siempre en la mente de las personas que trabajamos en esta administración”, añadió enfático.

Enseguida, destacó, la obra de conducción de agua potable en Ejido San Pedro, para alcanzar al 98 por ciento de los habitantes de esa comunidad rural con una inversión superior a los cinco millones de pesos.

Asimismo, la obra de drenaje por más de 16.7 millones de pesos en la cabecera municipal, para triplicar el alcance de este servicio básico a los habitantes de la población.

En materia de obra pública, Pineda Acedo, hizo mención de obras de ampliación de redes eléctricas, en diversas comunidades y sectores de la cabecera municipal, de pavimentación de calles, de un velatorio, en infraestructura deportiva, salud, educativa, mejoramiento de caminos para comunicar eficazmente a todas las comunidades rurales del municipio.

El presidente municipal, hizo hincapié en lo que consideró como “un proyecto de alcance social y satisfacción personal”, como lo fue la entrega de uniformes escolares y deportivos durante los dos años de su anterior gestión administrativa, a todos los estudiante en el municipio.

En esta ocasión, dijo, vamos a seguir apoyando a la educación, a través del programa municipal “Apoyo a la Inscripción Escolar 2019” que consiste en la asignación de 300 pesos por alumno que tenga inscrito cada institución, con la finalidad de apoyar no solamente a la economía de los padres de familia, sino también a las escuelas para que hagan frente a sus necesidades.

Durante su mensaje, Pineda Acedo, anunció, a los habitantes de las colonias Fernández Leal y Tres Álamos, que ya está autorizada la ampliación de los salones sociales en esas comunidades, al igual que un pozo de agua potable en ejido Casa de Janos.

Antes de finalizar, el alcalde, hizo referencia al recién formado Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y tras puntualizar que “a ellos no les paga nadie, ni siquiera yo”, pidió el apoyo del gobernador Javier Corral, a fin de que a través de las esferas de gobierno municipal y estatal, se consolide el departamento que a la fecha, ha realizado importantes acciones en beneficio de la comunidad.

“Vamos a ver de que manera los podemos apoyar para que su labor sea permanente y no temporal”, respondió el titular del Ejecutivo municipal, durante su intervención.

Para concluir, su mensaje, el alcalde Sevastián Efraín Pineda Acedo, acotó: “Seguiremos trabajando, gestionando y atendiendo las principales necesidades del municipio”.