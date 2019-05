Nuevo Casas Grandes.- Escuela “La Gaviota”, la cual atiende a personas con discapacidad se encuentra en crisis económica, ya que uno de sus principales patrocinadores ya no podrá seguir aportando, así lo dio a conocer la directora Margarita Hernández Ríos.

La Gaviota, es parte de la Asociación de Padres de Niños Mentalmente Inhabilitados (APNMI), la cual inició con un grupo de padres de niños con capacidades diferentes quienes se comenzaron a reunirse el 9 de octubre del año 1993, con el deseo de establecer un sistema de apoyo para mejorar la calidad de vida de sus hijos. La cual en el próximo mes de octubre del 2019 cumplirá 26 años como asociación, y que ha beneficiado a cientos de niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad mental, en su mayoría.

Esta escuela actualmente se encuentra en una crisis económica, ya que el principal patrocinador, que viene desde Mesa, Arizona, les a informado que ya no podrá donar más a la asociación en mención, lo cual pone en una difícil situación a La Gaviota.

Ya que están por terminar el ciclo escolar en el mes de julio, pero se cuenta con poco recurso para comenzar el próximo ciclo. Cabe mencionar, que para arrancar el ciclo que entra se cuenta con el apoyo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. (FECHAC), pero no será suficiente para solventar los gastos del ciclo completo.

Margarita Hernández Ríos directora de La Gaviota, mencionó que a pesar de la situación, los fundadores de APNMI, Edward Whetten Judd y su esposa Gayle Whetten, continúan buscando más apoyos y donaciones para mantener abierta esta escuela, en donde actualmente se atiende a 52 personas, de entre 2 a 52 años de edad, todos con alguna discapacidad.

Ellos fueron quienes dieron a conocer al personal, y padres de estos niños que ya no recibirán más el apoyo de su principal bienhechor, pero que seguirían buscando opciones para tener funcionando La Gaviota.

La directora, Margarita Hernández, mencionó que necesitan donaciones para gastos operativos, o en especie artículos de limpieza. Además, comentó que un grupo de alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, campus Nuevo Casas Grandes, se encuentran realizando un proyecto en busca de donadores para esta institución.

Cabe mencionar, que el servicio que se ha dado por más de 20 años a niños con discapacidad por parte de La Gaviota, siempre ha sido gratuito. Y en este momento cuentan con dos vehículos en comodato con Gobierno del Estado, que son en donde trasladan a los alumnos de sus hogares a las instalaciones de La Gaviota y de regreso, después de terminar actividades.

Las instalaciones de La Gaviota, también se usan para operaciones oftalmológicas, y labio leporino, entre otros servicios, los cuales se han prestado tanto a personas de éste municipio y municipios aledaños.

El personal recibe un salario fijo y cuenta con seguro social, sin embargo primero fueron voluntariados, y actualmente existen personas que por voluntad propia acuden a ayudar en esta asociación.

Pero a todos ellos, tanto a fundadores, personal, y por supuesto a los padres y madres de estos niños y adultos que acuden a La Gaviota les preocupa la situación económica, ya que sin recursos se verían en la necesidad de cerrar. “Que tristeza sería que los alumnos se queden en sus casas, el personal y voluntariado estamos tristes y preocupados, pero con ganas de seguir viendo las posibilidades para que estos niños continúen siendo beneficiados y poder atender sus necesidades, la mayoría de los niños son de escasos recursos”, expresó Margarita Hernández. Aunado a ello, dijo que se tiene un gasto operativo al año de 1 millón 500 mil pesos.

También comentó que son tienen niños con multidiscapacidades, como: Parálisis cerebral en nivel leve, severo y moderado, Síndrome de Down, Hidrocefalia meningocele, Autismo, Déficit de atención e hiperactividad

discapacidad intelectual, Trastorno Asperger, Artogriposis, entre otras.

Cabe señalar, que las personas para poder pertenecer a La Gaviota, como es necesario tener algún daño neurológico además de motriz.

La misión de esta asociación es apoyar a las personas y sus familias al sobrellevar los desafíos inherentes en su discapacidad de la manera más positiva posible con la cooperación y el esfuerzo unido de las familias.

Así mismo cuenta con una visión que es; un centro donde la personas con discapacidad y su familia pueden encontrar la información y los servicios necesarios, la APNMI identificó seis áreas de enfoque con el fin de llevar a cabo las metas que facilitan una vida con dignidad y felicidad para sus integrantes, dichas áreas son; Educación, Servicio Médicos, Aparatos Adaptados, Actividades Sociales, Apoyo Emocional, Servicios para Adultos.

Esta asociación tiene como objetivo, que las personas con capacidades diferentes tengan un lugar en el que puedan realizar diversas actividades (trabajo o recreación), y desarrollar sus potencialidades como individualidades, familiares o grupales.

En el transcurso de 22 años la APNMI y La Gaviota han conseguido algunos logros, ya que han participado en programas educativos como; intervención temprana, preescolar, educación especial, terapias específicas, educación básica y escuela para padres. Comenzado en 1993 con la participación de 25 familias fundadoras a una clínica de los Shriners, actualmente el Centro APNMI cuenta con área médica con consultorio, cuatro unidades dentales, equipo para la revisión de la vista, servicios de audición y quirófano registrado para cirugías ambulatorias.

Cuenta con un programa para adultos el cual comenzó en el mes de enero del año 2003, se dieron clases de educación básica, cerámica, elaboración de tarjetas, costura y otros trabajos manuales, a las personas con capacidades diferentes.

La persona que era el principal bienhechor, radica en Mesa Arizona, se había mencionado en años anteriores que es de edad adulta, que vive en el extranjero, y es quien aportaba el ingreso económico para pagarles a los empleados, pero esta persona se encontraba delicado de salud y en cualquier momento podía dejar de apoyarlos, esto ocurrió en este año 2019, después de haber apoyado durante más de 20 años a dicha escuela.

De igual modo, los fundadores de la asociación, ya son de edad adulta, pero ellos desean que esta asociación siga funcionando aunque ellos falten un día, por ello continúan esforzándose y tocando puertas para conseguir recursos.

Por este motivo, se invita a toda la comunidad a apoyar a “La Gaviota” ya necesita de los habitantes de Nuevo Casas Grandes y alrededores, ya que corresponde también el aportar a la mejora de la calidad de estos niños, porque son parte de esta comunidad y merecen una vida mejor.