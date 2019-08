En 3 años se surtirá agua por tandeo

Nuevo Casas Grandes.- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento advirtió que es cuestión de unos 3 a un máximo de 5 años cuando empiece a aplicarse el "tandeo" del servicio de agua potable a las colonias para cumplir con el suministro a la población, esto, debido al grave abatimiento que está sufriendo el manto friático de donde se extrae el agua que se consume.

El problema según explicó el Presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, José Eduardo Varela Álvarez, el problema no sólo es el aumento en el consumo de agua por el crecimiento de la población de Nuevo Casas Grandes o la sobre explotación que existe de parte de la agricultura que se abastece del mismo bolsón de agua que sirve a todos los municipios de la región en la llamada "Cuenca Casas Grandes", sino porque esa reserva de agua no está recuperándose.



Así, mientras en años anteriores se extraía agua de una profundidad de 85 metros, actualmente los pozos de la JMAS están extrayéndola a una profundidad de 145 metros, siendo este abatimiento en un lapso de sólo 10 años.

"Antes era suficiente el agua de las lluvias en la región y los escurrimientos de los cerros para que se recuperara el bolsón de agua, pero ahora hemos estado consumiendo más líquido y la falta de lluvias está afectando severamente el nivel de agua que cada vez empeora", señaló Varela Álvarez.

A ese ritmo, dijo que en tres años aproximadamente o en un máximo de cinco, será necesario iniciar con los tandeos como en las ciudades grandes donde escasea el agua y para abastecer a toda la población, debe cortarse el servicio a ciertas horas en algunos sectores para abastecer a otro y hacer eso por turnos.

"No estamos asustando a la muerte con el metate… ¡Ya es una realidad! El agua potable está escaseando en la ciudad y a menos que se haga algo pronto y urgente, comenzaremos a resentir lo que nunca pensó la población que iba a suceder: recibir el agua en su casa por tandeo", sentenció el Presidente de la JMAS.

Por último, dijo que la dependencia ha estado haciendo enormes esfuerzos por tecnificar el sistema de agua potable para explotar el recurso de manera eficiente, de tal manera que se realizó recientemente una inversión de 3 millones y medio para instalar un sistema de variadores de corriente en los 13 pozos que surten agua en la ciudad, para que dejaran de trabajar de manera ininterrumpida el bombeo de agua y lo hagan solamente conforme a la misma demanda que les indica el consumo en cada sector, ahorrando tanto energía eléctrica como agua extraída del manto freático.