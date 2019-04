El día de ayer se llevó a cabo el domingo de ramos

Nuevo Casas Grandes.- El día de ayer se tuvo el domingo de ramos, y con ello inicia la tan esperada Semana Santa, en la cual durante 8 días la iglesia católica lleva a cabo una serie de momentos, además se preparan para presenciar el viacrucis representativo, que se realiza en varias parroquias de la diócesis, informó el vocero de la diócesis, Martín Salgado Servín.

El domingo de ramos, consiste en una celebración de misa en donde se inicia con la procesión de las palmas. Los fieles reciben las palmas y a una sola voz cantan o dicen: “bendito el que viene en el nombre del Señor”, en este día el Sacerdote bendice las palmas y dirige la procesión, luego se comienza la misa, en donde se lee el evangelio de la pasión de Cristo.

Al terminar la misa, las personas se llevan las palmas benditas a sus hogares, ya que se acostumbra colocarlas detrás de las puertas en forma de cruz, esto como modo para recordar que Jesús es Rey y que se da siempre la bienvenida en el hogar, así lo expresaron algunos de los fieles.





Mientras tanto el día de hoy, lunes santo es llamado “lunes de autoridad” porque Jesús manifiesta ante el pueblo y la naturaleza su poderío, primero, realiza la purificación del templo expulsando a los vendedores.

El martes santo es llamado “martes de controversia,” porque Jesús se enfrenta con los líderes religiosos de su tiempo, primero con los sacerdotes y ancianos que cuestionan su autoridad para predicar y hacer milagros. En éste día se realizará la Misa Crismal, a las 12 del mediodía en la Catedral de la Medalla Milagrosa, en la cual se consagran el Santo Crisma, así como la bendición de los óleos y se hace la renovación de promesas de los sacerdotes.

El miércoles santo, es día en que la iglesia católica se reserva para este día un momento de penitencia, en las vísperas de pasión de Jesús, es día que se preparan los fieles con mayor interés para vivir mejor los días del triduo pascual.

Y además se tendrá la misa de unción de los enfermos en la Catedral de la Medalla Milagrosa, en donde año con año acuden personas que padecen alguna enfermedad para ser ungidos.

Pero los principales días santos son de jueves a domingo, ya que se celebra el triduo pascual, el día jueves santo es el lavatorio de pies, que caracterizan como tiempo de demostrar la humildad y sencillez al prójimo como Jesús lo hizo al lavar los pies a sus discípulos, a tener una actitud de servicio, una conciencia clara de vivir el mandato del amor, y una acción de gracias por la eucaristía y el sacerdocio ministerial; en este día los sacerdotes renuevan sus votos de vida para con la iglesia. También se realiza la bendición de los óleos que se utilizarán en las ceremonias de bautizos, unción de los enfermos y ordenaciones sacerdotales.

De igual modo, durante el jueves santo se recuerda la traición de judas, cuando lo entregó con un beso, y la oración en huerto de Getsemaní, en donde se dio su prendimiento. Para ello cada parroquia realiza sus celebraciones propias de lo que se conmemora en este día.

El viernes santo, que se celebrará el próximo 19 de abril, es el día en que los cristianos están de luto, es uno de los días culminantes de la semana mayor, al recordarse la pasión y muerte de Jesucristo. Los fieles se acercan al templo a rezar el viacrucis, a rezar las siete palabras, el rosario del pésame y sobre todo a reflexionar sobre el significado de muerte de cristo, este día no hay misa, es el único día que no se celebra la Eucaristía.

Para este día, algunas parroquias realizarán la representación del Viacrucis, serán la parroquia de Cristo Redentor ubicada en colonia Obrera, así como la parroquia Natividad de María en colonia Villahermosa, la parroquia Santa Cruz de colonia Dublan, y la Resurrección de Cristo ubicada en colonia Acción Popular.

Mientras tanto en la Catedral de la Medalla Milagrosa, y otras parroquias de la Diócesis, en específico en el decanato centro se tendrán viacrucis meditados.

El sábado santo, es el segundo día del triduo pascual y la iglesia está en espera, junto al sepulcro, no es sábado de gloria, sino sábado santo de luto, también durante la mañana no hay misa, el altar se encuentra descubierto, hasta después de la solemne vigilia pascual, en la que se inaugura la pascua con el misterio del triunfo de Jesús sobre la muerte, es el símbolo de la luz, en esta vigila pascual por si decir se celebra la misa mayor, una de las más importantes.

Y es así como llega el domingo de resurrección, la fiesta para los cristianos de todo el mundo, porque se cumplieron las profecías de que Jesús al tercer día resucitaría, se renuevan en este día los sacramentos del bautismo y la confirmación.

Las acciones y significados de cada día de la Semana Mayor mencionados anteriormente, son parte de lo que la comunidad católica efectúa en estas fechas, además de otras costumbres como visitas a los altares, vigilias de oración, retiros espirituales, comidas tradicionales para semana santa, y el descanso en los hogares para la convivencia familiar, según algunos de los comentarios de fieles católicos de Nuevo Casas Grandes.