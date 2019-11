Despliegan operativo por ‘Día de muertos’

Nuevo Casas Grandes.- Con motivo de los festejos del “Día de Muertos”, desde ayer comenzó a desplegarse un mega operativo que involucra a los agentes de las corporaciones de Seguridad Pública y de la Policía Vial municipales, además de los trabajadores de Servicios Públicos para garantizar un ambiente sin incidentes a los deudos que visitan a sus familiares en los panteones “Recinto de Paz” y “Luz Esterna”.

El Secretario del Ayuntamiento, Luis Javier Mendoza Valdez, confirmó que ambos panteones “lucen impecables’ y que el operativo que se desplegó desde ayer permanecerá hoy desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la tarde en donde la prioridad dijo, es “la seguridad y el bienestar de las familias que visitan los panteones.

Por lo mismo, mientras elementos de la policía municipal mantendrán sus rondines de vigilancia, los agentes de la Policía Vial estarán resguardando la entrada al panteón “Recinto de Paz”, también conocido como “El panteón nuevo” en la colonia Héroes de la Reforma, por lo que estará bloqueado el acceso a los vehículos en toda la calle Solidaridad.





“Se le avisa a la ciudadanía que se vaya preparada si va a visitar a sus difuntos, para que se estacionen con orden a los alrededores porque el acceso principal estará reservado exclusivamente para el paso de los cortejos fúnebres y para la seguridad de quienes van a pie y se concentran en la entrada principal”, indicó el funcionario.

Por otra parte, se dijo que el personal de Servicios Públicos ha estado trabajando desde hace ya varios días para dejar limpios los panteones en donde incluso, los visitantes podrán disponer de baños públicos que fueron colocados en el interior del lugar.

Para garantizar que el ambiente sea apto para las familias y se respete el duelo de los visitantes, se recomienda no llevar bebidas alcohólicas además de avisarse que a partir de las 7:00 de la tarde se comenzarán a despejar los panteones, ya que “no se permitirá que nadie quede dentro en la noche para evitar algún incidente y por seguridad de los mismos visitantes”.

Así, aunque ayer comenzó un escaso flujo de personas que visitan a sus familiares difuntos en los panteones de la localidad, el día de hoy es cuando se espera una muy nutrida asistencia con miles de visitas que saturan prácticamente toda el área tanto del cementerio “Luz Eterna” como del “Recinto de Paz”, además de que las entradas de estos lugares quedarán “invadidas” de alrededor de 60 vendedores ambulantes ofreciendo comida, coronas, flores, frutas y un sinfín de productos para la ocasión del tradicional Día de Muertos, los cuales indicó el Secretario del Ayuntamiento, cuentan con su debido permiso.

En otras actividades, el día de ayer además de que comienzan las preparaciones con motivo del Día de Muertos, donde la ciudadanía acude a los cementerios, el primero de noviembre se festeja el Día de todos los Santos, como una solemnidad cristiana de la Iglesia Católica.

Por ello, se entrevistó al sacerdote Gustavo Fuentes Rangel, quien es párroco de San Antonio de Padua en el municipio de Casas Grandes, quien compartió que en dicha comunidad si se realiza actividades haciendo alusión a dicha fecha, día de todos los Santos.

“Los santos no son personas diferentes de nosotros, en todos los tiempos ha habido santos, de diferente edad, unos niños, otros jóvenes, adultos, viejitos, hay santos y santas, otros llevaron una vida en la que no conocían a Dios, pero cuando se encontraron con Jesús, cambiaron, y decidieron ser felices siguiéndolo”, comentó.

Así mismo, añadió que todos estamos llamados a ser santos, y para eso Dios dio el Don de la Fe, “fue su regalo cuando nos bautizaron, y todos los que estamos bautizados tenemos que ser santos, pero también tenemos que querer serlo”, mencionó.

Con motivo de lo anterior, el Presbítero Gustavo Fuentes, agregó que el sentido de esta fiesta, tiene el propósito de fomentar en los niños la devoción y fe a llegar a la santidad, “que todos estamos llamados a ser santos, en lugar de disfrazarlo de Halloween que se fomente en ellos vestirlos de algún Santo, que sirva de ejemplo para los niños, jóvenes y adultos la vida de algún Santo”, dijo.

Cabe mencionar, que la tarde del día de ayer se realizó una procesión con niños vestidos de Santos, en el Panteón Viejo de Casas Grandes y después se celebró una Misa, esto con la finalidad de celebrar el primero de noviembre.