Desecha Corral terna panista y genera disgustos

Nuevo Casas Grandes.- Se inconforman al interior del Partido Acción Nacional (PAN) por la asignación de Edgar Escárcega como nuevo titular de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado en la oficina de Nuevo Casas Grandes, donde de nueva cuenta el Gobernador, Javier Corral Jurado, eligió en secreto a alguien afín a sus intereses y desechó la terna que fue porpuesta en Nuevo Casas Grandes.

El día de ayer se dio a conocer el nombre de quien estará a cargo del departamento de Desarrollo Urbano y Ecología en este municipio, a pesar de que desde Nuevo Casas Grandes había surgido una terna para que Javier Corral Jurado eligiera al nuevo titular de dicha dependencia.

Sin embargo, no se tomó en cuenta a ninguno de los tres candidatos que se tenían dentro de la terna, ellos son: Miguel Ángel López, ex oficial mayor en la administración municipal de David Martínez Garrido, otro que estaba en la terna es el ex candidato a la sindicatura municipal, Gabriel Orozco, y Adrián Pérez, ex funcionario municipal en el departamento de Fomento Económico en pasadas administraciones municipales.

Pero fue elegido una persona externa a la terna y al parecer que pertenece a otro partido político que no es el PAN, lo cual ha causado coraje y resentimiento al interior del panismo en Nuevo Casas Grandes, por la decisión que fue tomada de colocar a Edgar Escárcega como titular de Desarrollo Urbano.

Cabe señalar, que este departamento de Gobierno del Estado en Nuevo Casas Grandes, se encontraba acéfalo desde que entró Javier Corral al poder en el Estado de Chihuahua.

En Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado, se encargan de realizar trámites de terrenos, lineamientos entre otros asuntos relacionados con la función de ello.

Es importante añadir que el PAN se encuentra cumpliendo 80 años con una doctrina que en ocasiones no es seguida por la propia militancia panista.

Muestra de ello es la instalación de Edgar Escárcega, quien llega a dirigir el departamento de Desarrollo Urbano, lo cual ha causado inconformidad en los panistas, por esta decisión que según señalaron daña la integridad que ellos mismos han seguido como partido conservador.

Solo están en espera de conocer la respuesta de quienes conforman el PAN a nivel Estado y municipio también. Algunos de ellos se reunirán el día de hoy para celebrar el 80 aniversario del PAN en esta localidad.

Tomando en cuenta que todo partido político que llega al poder acobija a los suyos, y designa los diversos cargos dentro de su gobierno.