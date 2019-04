Desaparición de PROAGRO afectará a productores

Nuevo Casas Grandes.- Más del 80 por ciento de los productores registrados ante la hoy Secretaría de Desarrollo Rural (SADER) antes Sagarpa, en los seis municipios que comprende esta región noroeste del Estado no podrán acceder este 2019 a los apoyos y beneficios del conocido programa Procampo (PROAGRO).

Lo anterior, a partir de la desaparición del componente PROAGRO Productivo y ser sustituido por un sistema para la seguridad alimentaria con nuevas reglas operativas a través de las cuales los apoyos se dirigen exclusivamente a productores con predios de 0.2 a 5 hectáreas y enfocados a cultivos específicos como son el maíz, trigo y sorgo, es decir, los considerados como granos básicos.

Los titulares de los Distritos 01 y 02 de la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER) Guillermo Acosta Chávez y Rogelio Alvarado García, coincidieron en señalar que la medida adoptada por el gobierno federal impactará negativamente al menos a unos mil 500 productores de los municipios de Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana y Buenaventura.

En lo que corresponde al Distrito 01, que comprende los municipios de Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, el registro de productores que tenían acceso al componente Procampo se ubicaba el año pasado en alrededor de 950.

Mientras tanto, en lo concerniente al Distrito 02 en donde se ubican los municipios de Galeana y Buenaventura, la cifra registrada de productores en el 2018 era de 900.

Con la entrada del nuevo programa y sus reglas operativas, en el Distrito 01 solamente unos 300 productores podrán tener acceso al mismo, mientras que en el Distrito 02 la cifra llega apenas a los 48 productores, eso sí, con mejores cuotas que las que recibían anteriormente.

En contraparte los productores menonitas establecidos en esta región noroeste será uno de los sectores más afectados, toda vez que en su mayoría, tanto por la superficie de siembra que poseen como los cultivos que producen no se ubican dentro del esquema diseñado por el gobierno federal para este 2019.

Otro impacto negativo, de acuerdo a la información dada a conocer por ambos funcionarios de manera separada, se observará también en el sector ganadero de la región, de manera particular, entre los pequeños productores, luego de que el gobierno federal de igual forma desapareció el llamado PROGAN, para ser sustituido por el denominado Crédito a la Palabra y la respectiva aplicación de nuevas reglas de operación.

El impulso del gobierno federal este año se apunta hacia 13 estados del centro del país, además dos regiones del sur y sureste de la república, pero al mismo tiempo quedan desprotegidos los estados y regiones del norte del pais.