Desaparece ingeniero de Sonora aquí

Nuevo Casas Grandes.- Familiares de un ingeniero de Sonora que se teme sea otro más de los desaparecidos aquí en Nuevo Casas Grandes junto con su camioneta de lujo de modelo reciente, denunciaron el hecho ante las autoridades de la Fiscalía de aquel estado y solicitaron ayuda a la comunidad de esta ciudad a través de las redes sociales.

La persona desaparecida responde al nombre de José Guadalupe Valdez Fierro de 43 años, el cual es de profesión ingeniero civil y tenía trabajando aquí en Nuevo Casas Grandes cerca de dos años para una empresa constructora de esta ciudad, pero seguía manteniendo sus lazos sociales y familiares en Sonora.





De acuerdo a la carpeta de investigación “ATP/HER/091/09544-2019” de la denuncia interpuesta en la ciudad de Hermosillo, desde el pasado 13 de agosto ante la Dirección de Atención Temprana y Justicia Alternativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, su familia no tiene contacto con el ingeniero civil desde el pasado 27 de julio.

De hecho, ese mismo día fue el último que el reportado como desaparecido tuvo contacto con un amigo que se encargaba de venderle vehículos para que los revendiera y que incluso, fue quien le vendió para su uso personal, una camioneta de la marca Ford, línea Lobo Platinum 2017 de color plata, doble cabina y 4x4 con placas “VE-31-302” del estado de Sonora.

Como la familia ha intentado por varios medios dar con el paradero de esta persona, han estado acudiendo ya hasta las redes sociales para pedir apoyo a quien les proporcione información, ya que ni la camioneta aparece y temen que lo hayan “desaparecido” para robarle la unidad de lujo y de reciente modelo.

El ingeniero civil, se citó en la denuncia que por lo general aprovechaba sus descansos para regresar a Sonora en donde mantenía contacto con su familia y su ex esposa y sus hijos, la cual incluso le tiene una demanda y por eso se pensaba que estaría detenido, pero como pasaron ya muchos días y no tienen noticias de él es por eso que se interpuso la denuncia.

En los últimos avances de lo que la familia ha indagado, se cita en la denuncia que ya se contactaron con el patrón del desaparecido y acompañado del rentista acudieron al domicilio en Nuevo Casas Grandes, en donde se les dijo que el cuarto estaba todo revuelto como si le hubieran robado y sólo se halló una credencial, pero sin objetos personales de valor.

Asimismo, se dijo que consultando con directivos del banco HSBC, se les notificó que el día 31 de julio a las 10:30 de la noche, se registró el último movimiento con la tarjeta del desaparecido, en uno de los comercios de Nuevo Casas Grandes, lo que refuerza los temores de la familia de que el hombre fue privado de su libertad en esta ciudad.