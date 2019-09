Desairan regidores petición de escuela

Nuevo Casas Grandes.- No solamente no nos hacen caso, sino que nos ignoran, señaló enfática la maestra Norma Alicia Flores Holguín, directora de la escuela primaria federal Francisco I. Madero, luego de mencionar que los integrantes del Ayuntamiento despreciaron la invitación que se les hizo de visitar el plantel.

En punto de las 11 de la mañana del pasado viernes, personal docente, directivo y padres de familia se encontraba listos y dispuestos a recibir la visita de los miembros del Ayuntamiento a quienes un par de días antes, la directora de la institución les hiciera la invitación durante su comparecencia a la sesión ordinaria de Cabildo, para que visitaran la escuela.

“Ojalá me equivoque, pero no va a venir nadie”, había comentado Flores Holguín con el personal docente de la escuela, sin embargo, y ante señalamientos de que había que ser positivos y confiar, desechó la idea y se dispuso todo para recibir a la autoridad municipal y a los regidores.



El sonido fue instalado, algunos padres de familia desde las ocho de la mañana prefirieron quedarse “para no dar otra vuelta”, el personal docente y los 260 alumnos del plantel que se ubica en la colonia Tierra y Libertad, realizaron las tareas que les correspondían y ya solamente era cuestión de que llegaran la hora y los invitados pero… eso nunca sucedió.

Pasadas las 11 de la mañana, y “cuando ni siquiera un representante del presidente municipal o del Ayuntamiento apareció”, la maestra y directora del plantel Norma Alicia Flores Holguín, hizo uso del micrófono para disculparse con los padres de familia, maestros y alumnos.

“Tomé el micrófono y pedí disculpas, especialmente a los padres de familia”, afirmó.

La molestia por el desprecio a la invitación fue evidente por parte de los padres de familia.

Un par de días antes (el pasado miércoles por la mañana), la directora del plantel, acudió a la sesión ordinaria de Cabildo, en busca de respuesta a la petición que hiciera anteriormente ante el cuerpo colegiado para la construcción de un domo en esa institución.

Durante su comparecencia, Flores Holguín, hizo la invitación directa a los miembros del Ayuntamiento para que visitaran el plantel.

“Los esperamos este viernes (30 de agosto) a las 11 de la mañana en la escuela”, precisó y luego se retiró.

El objetivo central de la invitación, dijo, se dio con el propósito de que el presidente (Héctor Mario Galaz Griego) y los regidores, dialogaron personalmente con los padres de familia, que vieran las condiciones del plantel, y se dieran cuenta que la gestión que se realiza para que se construya un domo en esa escuela, “es realmente una prioridad”.

“Entiendo que tienen compromisos, una agenda por delante, pero al menos hubieran atendido la invitación, enviando siquiera a algún representante, pero no fue nadie”, afirmó.

En septiembre del año pasado, la directora del plantel, entregó al alcalde y a la titular de Obras Públicas del municipio, la solicitud a fin de que se construyera un domo en la escuela primaria federal Francisco I. Madero.

La misma solicitud se le hizo llegar en febrero de este año al Secretario de Educación y Deporte del gobierno estatal Carlos González Herrera, y en mayo al presidente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) en esta ciudad, Héctor Meraz.

A la fecha, ninguna de las gestiones ha encontrado eco positivo.

Y, mientras que en esta escuela primaria que se ubica al norponiente de la ciudad y cuya área de influencia son las colonias Tierra y Libertad y Acción Popular, con una matrícula de 260 alumnos, se carece de un domo, que coadyuve a que los niños puedan desarrollar sus actividades cívicas y deportivas al aire libre, sin tener que sufrir las inclemencias del tiempo, en otros planteles, se han construído a la fecha hasta dos domos.

Tal es el caso en particular de la primaria estatal Marcelo Caraveo.

“No estamos diciendo que eso está mal, pero cuando hablan de prioridades y vemos que sucede eso, pues parece que no nos estamos entendiendo”, expresó Flores Holguín.

La primaria federal Francisco I. Madero ostenta la denominación de “ escuela de tiempo completo”, pero eso es solamente un título, porque la institución carece de instructores para el inglés, actividades artísticas y ni siquiera tiene un comedor.

Además, es una de las escuelas del subsistema federal, quizá de las que se encuentran más desabandonadas en la ciudad, toda vez que solicitudes para adquisición de nuevo mobiliario y pintura para rehabilitar las instalaciones no han recibido una respuesta positiva por las autoridades.

“Así es complicado el mantenimiento de las instalaciones”, apuntó.

Para concluir, la maestra y directora del plantel Norma Alicia Flores Holguín sentenció que “no vamos a quitar el dedo de renglón” y se seguirá insistiendo en busca de concretar un beneficio los alumnos de la escuela.