Denuncian a policías por golpiza y robo

Nuevo Casas Grandes.- Ante la Fiscalía General del Estado se interpuso una denuncia por abuso de autoridad en contra de un jefe de patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y sus agentes, a quienes se les acusa de haberle propinado una golpiza a la víctima y haberle robado la cantidad de 8 mil pesos.

El afectado, quien se identificó como Miguel Angel M.V. de 48 años, señaló que el pasado martes 26, él y un amigo suyo habían estado divirtiéndose y posteriormente regresaban a sus domicilios a bordo de una camioneta GMC Sonoma tipo pick-up, pero ya cuando iban por calles de la colonia Villahermosa en donde vive su compañero, fue cuando una patrulla de Seguridad Pública les marcó el alto a eso de las 11:30 de la noche.

Como estaban a cuatro casas del domicilio de su amigo Iván V.G., los hombres detuvieron la marcha en ese punto y recibieron la orden de bajarse del vehículo.

Sin embargo, el afectado aseguró en su denuncia ante el agente del Ministerio Público que los agentes lo comenzaron a golpear a él reventándole la boca y dándole puñetazos en las costillas hasta que lo derribaron y lo dejaron inconsciente, mientras su amigo salió a refugiarse a su casa al ver la agresión de que eran objeto el otro.

En lo que recuerda, la víctima señaló que los agentes lo acusan de "quererse dar a la fuga", cuando en realidad sólo avanzó cuatro casas para detenerse en el domicilio de su amigo desde que oyeron que les marcaron el alto.

"Ya no sé quienes más me golpearon, eran más de cuatro e identificamos a quien los comandaba como Erick Silva y la unidad de Seguridad Pública es la patrulla 142, alcancé a ver que llegaron luego otras dos patrullas pero no supe más y no sé si ellos también me agredieron pero los de esa patrulla se fueron directo contra mí sin mediar palabra alguna", aseveró el denunciante.

De lo que se enteró es de que Guadalupe G.R., madre de su amigo, al ver la golpiza de la que era objeto el hombre de 48 años, salió a intervenir para que lo dejaran los agentes mientras que su hijo recogería las pertenencias para evitar que se perdieran objetos de valor como la cartera y el teléfono celular, pero los policías también la golpearon a ella y se la llevaron detenida junto con su hijo.

Al otro día, los dos detenidos tuvieron que pagar la cantidad de mil pesos cada uno, mientras a la mujer se le impusieron 2,200 pesos de multa para que saliera libre.

No obstante, al golpeado le faltaban 8 mil pesos en su cartera, los cuales le restaban de un préstamo de 25 mil pesos que recién había adquirido del banco Citibanamex, cuya copia anexó en la denuncia presentada ante el Ministerio Público.

"Tenía algunos pendientes y tras obtener el préstamo estuve pagando esos adeudos, si no es capaz que me roban todo ese dinero y hubiera salido peor el caso", indicó Miguel Angel.

Además de la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, el quejoso acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el próximo lunes tiene cita con las autoridades de la Presidencia Municipal para manejar este asunto donde se acusa de abuso de autoridad y robo a elementos de Seguridad Pública.