Defrauda a 200 por más de 5 millones

Nuevo Casas Grandes.- Al menos unas 200 mujeres fueron víctimas de un mega fraude de más de 5 millones de pesos por parte de una organización de Mujeres Empresarias con Visión A.C., en la región noroeste, por ello las afectadas acudieron a la Fiscalía General del Estado Distrito Galeana con sede en esta ciudad a presentar denuncia.

A mediados del año pasado, algunas personas de la localidad hicieron la invitación a varias mujeres con la finalidad de conseguir apoyos tanto para las que tuvieran algún negocio, o para que comenzaran con un negocio.

“Nos dijeron que se podían bajar recursos de gobierno estatal y federal a fondo perdido, esa era la intención mas grande, entre otros beneficios como contar con seguro de gastos médicos mayores, nutriólogo, dentista, por ser parte de dicha asociación.

Pero para ello se les pedía hacer pago de una cuota inicial, una cuota mensual y anual, algunas pagamos 6 mil, otras 3 mil 500, el monto cambiaba dependiendo el tiempo, nosotras no recibíamos recibo, teníamos que depositarlo a la asociación y firmar con puño y letra como si fuera una donación a la organización, estas promesas fueron a todas, que de 4 a 6 meses como máximo tendríamos esos beneficios y ya va a pasar un año y no hemos obtenido nada”.



La organización se veía atractiva, y conforme se fueron integrando cada una seguían invitando a más mujeres, pero a quien invitadas tenía que ser alguien con quien tuviera un lazo, entrando a la organización ya no podías hablar nada, nos ejercieron presión siempre y eso fue lo que hizo que creciera la organización en Nuevo Casas Grandes.

Acudieron a la Fiscalía con la intención de que se investigue a las personas que comenzaron con esta organización en la localidad, en donde se les tomara la denuncia a cada una de ellas.

En la región, son alrededor de 200 personas las que formaban parte de OMEV, y que ahora han sido víctimas de fraude, debido a las cantidades de dinero que otorgaron a dicha asociación.

A consecuencia de lo anterior, un grupo de 30 mujeres aproximadamente que aseguran haber sido de fraude acudieron el día de ayer a la FGE Distrito Galeana, a presentar todas una denuncia en contra de la Organización de Mujeres Emprendedoras con Visión, la cual señalaron las propias afectadas, que trabaja en siete estados de la república por lo cual hicieron un llamado a toda la comunidad a no caer en esta situación.

De igual modo, las mujeres que fueron víctimas de este fraude, dieron a conocer que la Organización de Mujeres Empresarias con Visión A.C., desde el año 2018 les pedía a las integrantes, varias cantidades de dinero, para recibir apoyos que iban desde la adquisición de vehículos nuevos hasta apoyos de gobierno para emprender un negocio.

Las manifestantes comentaron que en su mayoría habían invertido montos que van desde los 15 mil hasta los 50 mil pesos mismos que fueron entregados en efectivo o depositados en distintas cuentas, de los cuales no recibían ningún comprobante de su pago.

Enfatizaron también que todo lo referente a esta asociación se realizaba con absoluta discreción y tenían prohibido comentar que pertenecían a esta asociación, eran amenazadas y presionadas, según sus declaraciones, además en las reuniones que eran de carácter obligatorio en ciudades como Guadalajara donde los gastos de traslado, alimentación y hospedaje debían ser cubiertos por ellas mismas.

“Nos sentimos defraudadas, nosotras queríamos cumplir metas seguir desarrollando nuestros negocios, tuvimos que pagar viajes, uniformes, y de todo lo prometido nada se ha cumplido, entonces pedimos cuentas a la presidenta nacional y a las encargada de la región y nunca nos dieron, fue un desembolso muy grande por parte de nosotras, a parte del desgaste psicológico porque nos ejercieron mucha presión, amenazas, intimidación por parte de ellas, lo que queremos es que se dé a conocer y que nos den cuenta de lo que nos quitaron”, concluyeron algunas de las mujeres que señalan, fueron víctimas de fraude por la asociación en mención.

