Definen semifinalistas en Torneo municipal de voleibol

Nuevo Casas Grandes.-Una semana más es la que se cumple en los próximos dos días dentro de la actividad del torneo municipal de voleibol de la temporada “Jorge Luis Nájera Miramontes”, misma en la que ya algunas sextetas (en ambas ramas) han asegurado su pase a las semifinales.

Trascendió por parte de los organizadores que “la idea es buscar que el rol regular llegue a su fin entre la semana del diez al quince de diciembre que es cuando ya los equipos que tienen [email protected] de algunos centros educativos, podrían prescindir de sus servicios por lo que se busca que en ese lapso ya esté definidos los seis equipos que avanzarán por categoría”.

Lo anterior porque se busca que logren su boleto para avanzar a la otra ronda, al menos los seis mejores de los cuales el primero y segundo lo hagan en calidad de “bay” para esperar a los ganadores de las semis entre los restantes cuatro y de esta manera quedar definidos juegos por llegar hasta la gran final femenil y varonil.



RAMA VARONIL GIMNASIO MUNICIPAL “JOSÉ LUIS ARROYOS”

Jueves 28

6:00:00 Indios UACJ vs Fray Felipe de Jesús

8:00Halcones UTPvs Profes 91

9:00 Cobras CETIS 93 vs COBACH

Viernes 29

6:00 Fray Felipe de Jesús vs Halcones UTP

7:00 Flores Magón vs Fray Felipe de Jesús

8:00 Flores Magón vs COBACH

9:00 Cobras CETIS 93 vs Profes 91



RAMA FEMENIL GIMNASIO “LAS MISIONES”

Jueves 28

6:00 Lolitas vs Fray Felipe de Jesús

7:00 COBACH vs UTP

8:00Indias UACJ vs Scorpio Pole

9:00 Grey vs Blas Pascal

Viernes 29

6:00 Fray Felipe de Jesús vs UTP

7:00 Scorpio Pole vs Grey

8:00 Jaguares vs Gacelas

9:00 Policía Vial vs Indias UACJ