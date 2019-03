Defiende la revocación de mandato

Nuevo Casas Grandes.- Mayté Vargas, en entrevista mencionó que le parece cómico las publicaciones en las redes sociales dadas por la COPARMEX de este municipio, donde expresan su desacuerdo por su voto a favor de la revocación de mandato.

Semanas atrás, la página oficial de Facebook, de la COPARMEX de Nuevo Casas Grandes, público un comunicado expresando el desacuerdo con la iniciativa de revocación de mandato, la cual fue aprobada por los diputados federales, en su mayoría de la bancada de Morena, entre ellos la diputada Maite Vargas, quien voto a favor de la misma.

Las publicaciones de COPARMEX, se realizaron particularmente dirigidas a Maite Vargas ya que representa al distrito 02, al cual pertenece este municipio, la publicación hecha en redes sociales contiene la siguiente leyenda: “Diputada Teresita de Jesús Vargas, con tu voto de revocación de mandato traicionaste la Democracia. Ni Revocación, Ni Reelección”.

La Coparmex, señala que ven de mala manera que el nombre del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador aparezca en las boletas electorales del 2021, con la revocación de mandato, si es una elección para cambiar a diputados federales, locales, presidentes y síndicos municipales en algunos estados gobernador, esto lo ven como una trampa para influenciar a la gente y que esta vote por MORENA.

Por otra parte, la diputada federal Maite Vargas Meraz, dio su opinión al respecto: “un saludo a los amigos y amigas de COPARMEX, porque verdaderamente me hicieron el día, me hizo bastante gracia ver la publicación y de manera muy respetuosa lo digo porque en legislaturas anteriores, el pueblo le reclamaba a sus representantes populares en votar a favor de endeudamientos del estado, del país, el votar a favor de reformas que realmente afectaban a la gente, que afectaba de sobre manera como la pasada reforma educativa, como la reforma energética. Y hoy un grupo de personas nos reclama por votar a favor de darle al pueblo la facultad de decidir si en un momento determinado el presidente de México está haciendo las cosas mal, si no está cumpliendo con su palabra pues decidir que se vaya, si me parece bastante cómico que los compañeros de COPARMEX, felicitaran por un lado a los diputados panistas por haber votado en contra de darle al pueblo la oportunidad de decidir”, expresó.

Añadió que habría de preguntarle a la misma gente quienes son los tramposos, “quienes sienten ellos que hayan sido los tramposos, si los presidentes que estuvieron anteriormente que en ningún momento hicieron nada por recomendarle a las diferentes cámaras, promover este tipo de ejercicios ciudadanos”.

Por último, Vargas Meraz, señaló que recomienda de manera respetuosa a todos que lean a detalle lo que los legisladores aprueban y lo que no.