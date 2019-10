Decepciona concierto del FICH en Casas Grandes

Casas Grandes.- Asistentes al concierto que se llevó a cabo en el Museo de las Culturas del Norte y con el cual el Festival Internacional Chihuahua (FICH) cerró su actividad 2019 calificaron el evento de “triste y decepcionante, sin ritmo y sin armonía”, al grado incluso de abandonar el recinto antes de que concluyera.

Entre quienes expresaron su decepción, figura el expresidente del Comité Pueblo Mágico Casas Grandes Javier Pedraza Reyes, quien señaló que el “éxodo del respetable público, muy respetuosamente inició antes de las nueve de la noche”.

Eso, consideró Pedraza Reyes, fue lo más valioso y rescatable del evento: “El profundo respeto del público a algo tan extraño”, toda vez que “no hubo ni gritos, ni insultos ni rechiflas”.

Además, de que el espacio ya quedó desmontado para un teatro al aire libre.

En referencia precisa al concierto, afirmó que se dio un mal balance de música con “sonidos/ruidos electrónicos”, por lo cual, muy pocos asistentes permanecieron hasta el final.

Hizo mención que al iniciar el evento al menos se tenían unos tres mil asistentes, por lo que se sobrepasó el cupo estimado, pero de los cuales permanecieron hasta el final, posiblemente unos 200.

Entre los detalles que exasperaron al público, junto con Pedraza Reyes, coincidieron algunos otros más como Rafael Torres, fue el hecho de que no se dio explicación alguna del programa (si existía), lo que generó confusión y desesperación en los asistentes.

“El FICH se equivocó. Deseábamos, una orquesta festiva, alegre, fuerte, musical, no una desaprovechada para tratar de que lucieran esos individualismos electrónicos”, expresó.

Para finalizar, Pedraza Reyes irónico comentó: “por eso la luna de octubre no salió; no le gustó la serenata y ni se asomó”.

En este contexto, Rafael Torres, consideró como excelente la idea del cierre del FICH en Casas Grandes, en especial para quienes les interesan las actividades culturales y artísticas, sin embargo, a su parecer, el programa estuvo mal integrado.

“No teníamos la menor información sobre las obras a ejecutar y era difícil que nos emocionara algo tan alternativo, por decir algo, como lo que brindaron los ejecutantes electrónicos”, mencionó.

Luego dijo que se dieron los ingredientes para optar por retirarse del lugar.

“Se desperdició una gran oportunidad y un abundante público que esperaba otro tipo de interpretación de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua”, lamentó.

A su vez, Rocío Carlos, señaló haber disfrutado a Murcof, pero mencionó que después de un rato “le entró la sobredosis”, y al referirse presentación de la OFECH, la consideró como “un valioso esfuerzo por recrear los sonidos de la música ancestral, pero sí nos quedó a deber algo más clásico y hasta festivo para atender la alegría y buena disposición con que todos llegamos a pesar de la fría sensación térmica”.

En términos generales, la opinión de quienes asistieron al evento, coincidieron en señalar que “se desperdició una gran oportunidad, el mejor escenario, el más numeroso y respetuoso público y la orquesta más desaprovechada”.