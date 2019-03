Conmemoraron 213 aniversario del natalicio de Benito Juárez

Nuevo Casas Grandes.- Autoridades municipales, educativas y de las logias masónicas locales, conmemoraron el 213 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el Día Mundial del Síndrome de Down, y el inicio de la primavera en un evento realizado en la plaza principal de la ciudad que lleva el nombre del Benemérito de las Américas y donde se ubica el monumento del estadista mexicano.

“Las frases del Benemérito de las Américas quedarán en el olvido, si los mexicanos nos apartamos justamente de la herencia que él nos ha dejado”, afirmó el Presidente Municipal Héctor Mario Galaz, al encabezar el evento conmemorativo.

Al ofrecer su mensaje ante funcionarios municipales, integrantes de las logias masónicas Paquimé 84, Viernes Trece 90 y Luz del Norte 33, autoridades educativas, así como de docentes y alumnos de varias instituciones educativas, citó la frase “quisiera que se me juzgue no por mis dichos, sino por mis hechos y mis dichos son mis hechos”, a fin de subrayar que tanto los políticos como servidores públicos al igual que los ciudadanos, deben pasar de las palabras al hecho.

El programa del evento incluyó la declamación de poemas a cargo de alumnos de las escuelas Adolfo López Mateos de colonia Buena Fe, General Marcelo Caraveo, y Efrén C. González, así como la presentación de danza folklórica del municipio coordinada con la División Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma de ciudad Juárez.

En nombre de las logias masónicas “Logia Simbólica Páquime #84”, “Logia Simbólica Viernes 13 #90”, “Logia Simbólica Luz del Norte #33”, Jorge Arturo Esqueda Suárez mencionó que se ha vuelto una tradición dentro de la masonería mexicana y en particular en la de Nuevo Casas Grandes, conmemorar el natalicio de tan distinguido personaje dentro de la historia mexicana.

“Benito Juárez García creó la cimentación para un México actual y nos llevaría horas hablar de su trabajo, de sus acciones, de sus frases y de sus vicios, así como del protagonismo que tuvo para la transformación del México que estaba sumido en un vacío. Pero no, hoy no venimos a hablar del pasado. Venimos a celebrar el natalicio de un hombre libre que nunca se rindió ante las adversidades”.

Destacó que para fortuna de los mexicanos y para quienes conocen la trayectoria de Benito Juárez, sus obras, sus actos y su vida trascienden las barreras del tiempo.

Agregó que aún en esta fecha, su recuerdo está forjado en el corazón de cada uno de los mexicanos aquí presentes.

Previó a la guardia de honor y depósito de ofrendas florales que realizaron las autoridades presentes en este evento, el alcalde Galaz Griego hizo un llamado a ser respetuosos de los derechos de los demás y que no prive en el ejercicio diario de los servidores públicos la subjetividad.

“Para que siempre prive el respeto y el cumplimiento irrestricto de la ley, como lo dijo y lo sostuvo Benito Pablo Juárez García con aquella la frase que heredó al mundo y a nosotros como mexicanos, el respeto al derecho ajeno es la paz”, concluyó.