Confirman que dejan UPNECH por conflictos

Nuevo Casas Grandes.- Alumnos de la Licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua campus Nuevo Casas Grandes, no se inscribirán al siguiente semestre por designación de la nueva directora, lo cual afectará a la matrícula de la institución.

Al darse a conocer hace unos días la designación de la nueva directora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, campus Nuevo Casas Grandes, Ernestina González, alumnos de la Licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario, decidieron no inscribirse en el próximo semestre.

“No nos inscribiremos hasta tener una universidad que actúe predicando con el ejemplo”, señalaron alumnos de esta licenciatura.

Ellos son quienes acuden a clases los fines de semana en las instalaciones de dicha universidad.

Fue a través de una votación entre los alumnos de esta licenciatura, que decidieron terminar el semestre actual, pero ya no continuar el próximo.

Lo anterior debido a las decisiones tomadas por la Rectoría de la UPNECH, en cuanto a la designación de coordinadora del campus, debido a que consideran que fue bajo ilegalidad la decisión que tomó la Junta Directiva de la UPNECH.

Cabe mencionar que este grupo de alumnos es la primera generación de dicha licenciatura en el Estado de Chihuahua. Y quienes en semanas atrás participaron en las manifestaciones que se dieron dentro de la universidad.

Esta decisión de no continuar el próximo semestre, es parte de una serie de acciones de protesta por la designación de directora, por no respetar acuerdos con alumnos, y porque desde su punto de vista, la UPNECH no está predicando con el ejemplo.

Señalando que no se respetaron los requisitos de la convocatoria emitida por la UPNECH, para la elección del nuevo director.

Con respecto a lo anterior, la matrícula de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, campus Nuevo Casas Grandes, tendrá una disminución en el número de alumnos en el próximo semestre.