Chihuahua, Chih.- La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (Fechac) llevó en una gira por 7 ciudades del estado de Chihuahua el testimonio de Mario Flores Urban, mexicano que pasó 20 años preso en Estados Unidos tras ser sentenciado a muerte, y que a través de su conferencia "Haciendo Posible lo Imposible" compartió con más de 6 mil adolescentes, jóvenes y adultos el cómo los retos y tomar buenas decisiones le permitieron lograr su libertad y crear un mejor futuro.

Mario Flores Urban, fue sentenciado a muerte en Estados Unidos y estando preso se dio a conocer por su talento en la pintura, estudiar leyes para ayudar a demostrar la inocencia de otros presos y, posteriormente, demostrar su propia inocencia.

Al respecto, la licenciada Erika Seyffert, Directora de Operaciones Estatal de Fechac, comentó: "como sociedad debemos impulsar el desarrollo humano y social de nuestra juventud chihuahuense, y la historia que Mario nos comparte, es una gran oportunidad de invitarlos a reflexionar, no solo sobre cómo las decisiones que toman hoy tienen repercusiones en su mañana; también a reflexionar sobre el poder que tienen ellas y ellos para cambiar su destino hacia una vida próspera, feliz y llena de amor".

Finalmente, la Lic. Seyffert expresó: "esta gira es impulsada por empresarias y empresarios de nuestro estado a través de su Fundación, como un proyecto social orientado a tocar las vidas de nuestros jóvenes, motivarlos, inspirarlos, renovarlos".

En octubre del 2018, Mario Flores se presentó en la ciudad de Chihuahua y compartió su historia con más de tres mil estudiantes de 21 escuelas de Chihuahua, Parral, Jiménez y Camargo; en octubre de este 2019, llevó su mensaje de esperanza a Ciudad Juárez y, ahora, con esta jornada de conferencias visitó del 14 al 28 de noviembre los municipios de Delicias, Cuauhtémoc, Camargo, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Parral; contando con la asistencia de instituciones como:

Nuevo Casas Grandes: Instituto Blas Pascal, Secundaria Club Sertoma Paquimé, Secundaria Estatal Club de Leones; Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua No. 18, Centro De Estudios Tecnologicos Industrial y de Servicios No. 93 (Cetis); Onéami Escuela para Padres; Red Integral de Bienestar Social (RIBS) y el Club Rotario.

Cuauhtémoc: Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa); Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conapel); Telebachillerato No. 80153; Escuela de Enfermería ICHISAL; Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati); Preparatoria Pierre Faure y la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH.

Ojinaga: Secundaria Técnica No. 20; Secundaria Estatal No. 3022; Secundaria Federal "Presidente Adolfo Ruíz Cortines" y Colegio de Bachilleres de Chihuahua No. 22.

Camargo:Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua N. 15 (Cobach), Universidad Tecnológica de Camargo Unidad Académica; Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios143 (CBTis), Prepa La Salle Camargo; Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH); Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (Upnech) Campus Camargo; Centro Comunitario; Centro Cultural Universitario Camargo; Club De Leones Camargo A. C.; Casa De La Cultura Camargo; Club Rotario Camargo; Esfuerzos Unidos al Servicio de la Comunidad Camarguense A.C; Canaco Camargo Ch, Cruz Roja Mexicana Camargo Chihuahua y Estacionómetros Camargo.

Jiménez: Secundaria Técnica No. 4; Secundaria Técnica N. 16; Secundaria Técnica N. 36; Secundaria Federal Miguel Ángel López; Colegio Regional; Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios138 (CBTis); Telesecundaria Héroes de la Revolución, Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua N. 20 (Cobach); Secundaria Coronado y Secundaria Estatal 3036.

Parral: Instituto Parralense; Escuela Parralense de Enfermeria, Universidad Regional del Norte (URN); Telebachillerato de Santa Barbara; Secundaria Estatal "Justo Sierra"; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); Instituto de Investigaciones Sociales de Chihuahua (IISCH); Universidad Tecnológica de Parral (UTP); Escuela Normal "Miguel Hidalgo"; Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Fabricaciones De Inoxidable, S. De R.L. (FISA); Centros de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (C.R.R.E.A.D.); Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA); Instancia de la Mujer Parral, Servicios Ecologicos y Reciclados (Serecol), Cruz Roja Mexicana; Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y el Asilo de San Vicente.

En Delicias la conferencia se llevó a cabo con el apoyo de a Estacionómetros de Delicias y el Ayuntamiento de Delicias; además, se contó con la asistencia de la Secundaria Federal Leyes de Reforma; Secundaria Estatal No. 3014; Secundaria Técnica No. 52; Secundaria Técnica No. 3; Telesecundaria No. 6122; Secundaria Federal 96 Vencedores del Desierto; Centro de Estudios Universitarios del Norte (CEUN) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua No. 13.