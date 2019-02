Caen Halcones de la UTPaquimé

Nuevo Casas Grandes.- En un partido en el que se timbraron un total de ocho anotaciones, a los Halcones de la Universidad Tecnológica de Paquimé de nada les sirvieron los dos que consiguieron para caer ante el conjunto de Óptica Rozin en la penúltima jornada del torneo municipal de futbol de la liga Premier.

Dada la información en el sentido de que restará sólo la actividad del próximo fin de semana más los encuentros que tanto en la primera como en segunda fuerza tienen los representativos por jugar (pendientes), se está a nada de conocer a los ocho equipos que avanzarán a la siguiente instancia eliminatoria.

En lo acontecido de la 12ª jornada, los dirigidos por Don Ramón Morales se siguen consolidando como uno de los más ofensivos de la contienda en la categoría de ascenso y más con esta victoria e 6-2 ante los “emplumados” de la UT de Paquimé que a pesar de este marcador adverso, siguen entre los mejores cuatro de la general.

Nogaleros aprovecharon el mal paso que mantienen los jugadores de Dicrisa que volvieron a morder el polvo tal como la semana anterior que lo hicieron por 0-7 ante Novatos y ahora sucumbieron por un módico 0-2 que los deja matemáticamente fuera de una posibilidad clasificatoria.

Los Espartanos por su parte, frenaron el buen momento del Atlético Dublán al ganarles por apurado 2-1 y de esta manera, quedar en zona de avanzar a la próxima ronda.

En lo que se refiere a la 1ª fuerza, Diablos y Pandilla dieron un buen espectáculo al dividir a un gol por lo que sus números no se ven muy modificados para seguir en la cima de las estadísticas, ya con el derecho a avanzar rumbo al protagonismo, ese que brinda el hecho de lograr meterse e una fase posterior.

Lo mismo habrá sucedido en el choque entre las oncenas de Guerreros y Cuervos Carazú quienes también pese a su esfuerzo y buen juego de pelota, no pudieron dejar el triunfo en poder de nadie ya que cada uno logró un solo “pepinillo” en la puerta antagónica.

Los que no perdieron tiempo e igual, a sabiendas de que en todos los sentidos eran marcados como favoritos para agenciarse la victoria, fueron los Indios de la UACJ quienes enfrentaron a los Leones FC “casi últimos” en la general al ganarles por 4-0 dejándolos con apenas tres unidades superando a los sotaneros Pumas que están sin puntos pero con la peor defensiva de la justa.