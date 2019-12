Cae niño de tirolesa; clausuran dos áreas

Nuevo Casas Grandes.- Autoridades de Protección Civil tuvieron que clausurar dos áreas de un centro de diversiones en la zona centro, luego de que un niño cayera de cabeza al suelo cuando se rompió el arnés que sostenía una tirolesa, el cual fue hospitalizado de emergencia mientras los dueños se deslindaron de toda responsabilidad y no quisieron hacerse cargo de ningún gasto.

Aunque el caso trató de ocultarse a la opinión pública donde incluso ni siquiera el Seguro Social proporcionó la atención médica al niño conmocionado, el hecho trascendió cuando los padres de oficio docente, tuvieron que recurrir al otro servicio médico del que están afiliados y llevaron a su hijo a un hospital particular en tanto se reportó el hecho a las autoridades del Departamento Municipal de Bomberos y Protección Civil que procedieron a la clausura de dos áreas consideradas "de riesgo".

El centro de diversión para niños denominado "Divertopia", se ubica sobre la avenida 5 de Mayo frente a la embotelladora Coca-Cola casi esquina con la calle Naciones Unidas en la zona centro, ofreciendo comida y áreas de juegos para los niños, incluyendo una tirolesa que consiste en un cable de acero por el que los menores pueden colgarse y deslizarse de un lado a otro.

Sin embargo, este viernes a las 8:30 de la noche, Ricardo Espinoza González se encontraba en el lugar para pasar un rato en familia, donde su hijo de 11 años se divertía como muchos otros niños asistentes al lugar.

El caso fue que al subirse a la tirolesa y comenzar a desplazarse, el arnés que sostiene el cable se rompió y el menor de edad cayó de cabeza de una altura de 2 metros y medio, quedando conmocionado en el suelo.

Aunque el padre de familia dijo no tener ningún interés en una remuneración económica pese a tener derecho a ella por la responsabilidad de la empresa en sus instalaciones defectuosas, éste se molestó de que los responsables del negocio, quienes no están identificados, se deslindaron de toda responsabilidad diciendo que "no era culpa de ellos".

Incluso los afectados ni siquiera interpusieron ya formal denuncia luego de que se confirmara que su hijo se encontraba ya sano y salvo tras la atención recibida, pero el padre de familia consideró que este tipo de cosas no deben pasarle a los demás padres y advirtió que lugares como "Divertopia" realmente "no son seguros para los niños además de que el lugar ni siquiera cuenta con personal calificado para el mantenimiento de las instalaciones ni el manejo seguro del área".

De la misma manera, el Director del Departamento Municipal de Bomberos y Protección Civil, Christian Ontiveros Dórame, confirmó que se requirió de la intervención de su departamento y que efectivamente, al llegar al lugar anteayer a la 1:00 de la tarde y realizar su inspección por espacio de una hora, se hicieron algunas observaciones, donde al final se procedió a la clausura de las atracciones aéreas como la propia tirolesa y también un puente colgante.

[email protected]